Bedava fide izdihamı

Kayseri’nin merkez Kocasinan Belediyesi görevlilerin bedava dağıttığı 50 bin domates fidesi, izdihama neden oldu. Dağıtılan fidelerden almak isteyen kadınlar birbirleriyle tartıştı.



Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün seralarında yetiştirilen yerli domates fideleri, bedava dağıtıldı. Kocasinan Belediyesi'ne ait 3 kamyonet içinde getirilen 50 bin domates fidesinden almak isteyenler izdihama neden oldu. Bazı kadınların birbirleriyle tartışması ise dikkat çekti. Bu sırada yaşanan izdiham nedeniyle kasalar içinden çıkartılan domates fidelerinin birçoğu kırıldı. 50 bin domates fidesi yaklaşık 25 dakikada adeta yağmalandı. Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, yerli tohumdan üretilmiş domates fidelerini dağıttıklarını belirterek, ``Yediklerimiz sağlıksızdır demek istemiyorum ama yediklerimize dikkat etmeliyiz. Son yıllarda `hibrit' denilen bir tohum cinsinin nesli devam etmiyor. Nesli devam eden domates fidesi yetiştirip, halkımıza bedava dağıtıyoruz. İsteyene yeteri kadar fidemiz var. Aslında yerli tohuma dikkat çekmek için fideleri dağıttık. Bundan sonra da değişik sebzelerin fidelerini dağıtmaya devam edeceğiz'' dedi.

