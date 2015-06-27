Dondurma çubuğu üreten 'bedava'cı çete yakalandı!

Bir dondurma firmasının ürünlere koyduğundan daha fazla “Bedava” yazan çubuğun geri gelmesi üzerine yaptığı şikayetle başlayan operasyonda binlerce sahte dondurma çubuğu ile makineler ele geçirildi. Şüphelilerin bu işi 3 yıldır yaptıkları öğrenildi.

İstanbul’da polise başvuran bir hazır dondurma firması yetkilileri ürünlere promasyon amacıyla koydukları “Bedava” yazan çubuklardan daha fazlasının kendilerine geri geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Firma yetkilileri şikayet dilekçelerinde, “Bizim kullanıcılar için hazırladığımız çubukların çok daha fazlası geri geliyor. Bazılarının sahte olduğundan şüpheleniyoruz” dediler.

Sahte dondurma üreten atölye

Ali Aksoyer'in DHA'da yer alan haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ipuçlarını değerlendirerek sahte “Bedava” yazan dondurma çubuklarının Sultangazi, Cebeci mahallesinde bulunan bir işhanında yapıldığını tespit etti. Polis önceki gün bu işhanına yaptığı baskında Ahmet A. (35) ile Cem S. (27) adlı şüphelileri gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada binlerce üzerinde “Bedava” yazan dondurma çubuğu ile bu çubukların yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Marketlerden dondurma topluyorlarmış

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin bu işi 3 yıldır yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bedava yazan çubukları anlaştıkları bazı marketlerden toplu olarak değiştirdikleri aldıkları dondurmaları ise yarı fiyatına başka marketlere sattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.