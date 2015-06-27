T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dondurma çubuğu üreten 'bedava'cı çete yakalandı!

İstanbul polisi yaptığı operasyonla iki kişiyi gözaltına aldı

27 Haziran 2015 16:26

Bir dondurma firmasının ürünlere koyduğundan daha fazla “Bedava” yazan çubuğun geri gelmesi üzerine yaptığı şikayetle başlayan operasyonda binlerce sahte dondurma çubuğu ile makineler ele geçirildi. Şüphelilerin bu işi 3 yıldır yaptıkları öğrenildi.

İstanbul’da polise başvuran bir hazır dondurma firması yetkilileri ürünlere promasyon amacıyla koydukları “Bedava” yazan çubuklardan daha fazlasının kendilerine geri geldiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Firma yetkilileri şikayet dilekçelerinde, “Bizim kullanıcılar için hazırladığımız çubukların çok daha fazlası geri geliyor. Bazılarının sahte olduğundan şüpheleniyoruz” dediler.

 

Sahte dondurma üreten atölye

 

Ali Aksoyer'in DHA'da yer alan haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ipuçlarını değerlendirerek sahte “Bedava” yazan dondurma çubuklarının Sultangazi, Cebeci mahallesinde bulunan bir işhanında yapıldığını tespit etti. Polis önceki gün bu işhanına yaptığı baskında Ahmet A. (35) ile Cem S. (27) adlı şüphelileri gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada binlerce üzerinde “Bedava” yazan dondurma çubuğu ile bu çubukların yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

 

 

Marketlerden dondurma topluyorlarmış

 

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin bu işi 3 yıldır yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin bedava yazan çubukları anlaştıkları bazı marketlerden toplu olarak değiştirdikleri aldıkları dondurmaları ise yarı fiyatına başka marketlere sattıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. 

ETİKETLER

sahtedondurmaçubuğuoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24