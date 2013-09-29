T24 LogoT24 Logo
Spor

'Bedava bilet dağıtmayan Beşiktaş Başkanı Orman tehdit edildi' iddiası

Bedava bilet dağıtma uygulamasına son veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bazı taraftar gruplarınca 'Sahaya girer, stat kapattırırız' şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü

29 Eylül 2013 11:00

 

İstanbul’da Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin üç büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik operasyonunun detayları netleşiyor. Polisin teknik ve fiziki takibinde Fikret Orman yönetiminin, işbaşına geldikten sonra taraftar gruplarına bedava bilet uygulamasına son verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Beşiktaşlı taraftar gruplarının yönetimi “Sahaya gireriz, ceza almanızı sağlarız” şeklinde tehdit ettikleri belirlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından taraftar gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 84 kişiden 4’ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgularına devam edilen 80 kişinin ise pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Gözaltında tutulan taraftarlarla ilgili şok bilgiler soruşturma dosyasına girdi.

Taraf gazetesinden Fırat Alkaç’ın haberine göre, taraftar grupları arasındaki çatışmanın nedenlerinden birisini oluşturan bedava bilet sisteminin yöneticiler tarafından organize edildiği tespit edildi. Polisin teknik takibinin ardından hazırlanan rapora göre; “Yönetimler grup liderlerine bedava bilet sağlıyordu. Binlerce bileti alan grup liderleri, kendi elemanlarına bu biletleri veriyordu. Dağıtılan biletlerin bir kısmı kara borsa olarak piyasada satılırken, kalan kısım maçlara girebilmeleri için grup üyelerine dağıtılıyordu.” Polis “bedava bilet” sistemini şema olarak projeli çalışmasında detayları ile anlattı. Bedava bilet sisteminde en büyük kavganın Fenerbahçe Kulübünde çıktığı belirlendi.

‘Aziz Yıldırım bedava bilet dağıttı’

Özellikle şike sürecinden sonra Aziz Yıldırım’ın kendisini destekleyen gruplara bedava bilet yağdırdığı organize polisi tarafından tespit edildi. Operasyonda polisin takibine bir tehdit de takıldı. Fikret Orman başkanlığındaki yeni yönetim taraftar gruplarına bedava bilet uygulamasına son verdi. Bunun üzerine taraftar grubu liderleri yöneticileri “Sahaya gireriz, ceza almanızı sağlarız“ şeklinde tehdit etti. Taraftar gruplarının yönetime yönelik tehdidi telefon konuşmaları ile belgelendi. Organize polisinin 16 aylık takibinde taraftar grupları arasındaki çatışmalar polis tarafından tespit edildi. Polisin bu şekilde 4 kanlı kavgayı önlediği belirlendi.

Sekiz taraftar firar etti

Soruşturma dosyasında, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi hakkında ise şu iddialara yer verildi. İddiaya göre operasyon öncesinde firar eden bu sekiz kişi Beşiktaş taraftarı ve bir yıldır polis tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan olaylı Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de bu kişiler sahaya girerek polisle çatıştı. Tehdit, şantaj, zorla bilet alma gibi suçlara karışan bu kişiler emniyet ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

ETİKETLER

beşiktaşfikret ormanbedava biletbiletaziz yıldırımfenerbahçetaraftar operasyonuşike süreciholiganizmholigantaraftarfutbolsüper ligsporhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24