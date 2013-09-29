'Bedava bilet dağıtmayan Beşiktaş Başkanı Orman tehdit edildi' iddiası

İstanbul’da Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin üç büyük kulübün taraftar gruplarına yönelik operasyonunun detayları netleşiyor. Polisin teknik ve fiziki takibinde Fikret Orman yönetiminin, işbaşına geldikten sonra taraftar gruplarına bedava bilet uygulamasına son verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Beşiktaşlı taraftar gruplarının yönetimi “Sahaya gireriz, ceza almanızı sağlarız” şeklinde tehdit ettikleri belirlendi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından taraftar gruplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 84 kişiden 4’ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgularına devam edilen 80 kişinin ise pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Gözaltında tutulan taraftarlarla ilgili şok bilgiler soruşturma dosyasına girdi.

Taraf gazetesinden Fırat Alkaç’ın haberine göre, taraftar grupları arasındaki çatışmanın nedenlerinden birisini oluşturan bedava bilet sisteminin yöneticiler tarafından organize edildiği tespit edildi. Polisin teknik takibinin ardından hazırlanan rapora göre; “Yönetimler grup liderlerine bedava bilet sağlıyordu. Binlerce bileti alan grup liderleri, kendi elemanlarına bu biletleri veriyordu. Dağıtılan biletlerin bir kısmı kara borsa olarak piyasada satılırken, kalan kısım maçlara girebilmeleri için grup üyelerine dağıtılıyordu.” Polis “bedava bilet” sistemini şema olarak projeli çalışmasında detayları ile anlattı. Bedava bilet sisteminde en büyük kavganın Fenerbahçe Kulübünde çıktığı belirlendi.

‘Aziz Yıldırım bedava bilet dağıttı’

Özellikle şike sürecinden sonra Aziz Yıldırım’ın kendisini destekleyen gruplara bedava bilet yağdırdığı organize polisi tarafından tespit edildi. Operasyonda polisin takibine bir tehdit de takıldı. Fikret Orman başkanlığındaki yeni yönetim taraftar gruplarına bedava bilet uygulamasına son verdi. Bunun üzerine taraftar grubu liderleri yöneticileri “Sahaya gireriz, ceza almanızı sağlarız“ şeklinde tehdit etti. Taraftar gruplarının yönetime yönelik tehdidi telefon konuşmaları ile belgelendi. Organize polisinin 16 aylık takibinde taraftar grupları arasındaki çatışmalar polis tarafından tespit edildi. Polisin bu şekilde 4 kanlı kavgayı önlediği belirlendi.

Sekiz taraftar firar etti

Soruşturma dosyasında, haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi hakkında ise şu iddialara yer verildi. İddiaya göre operasyon öncesinde firar eden bu sekiz kişi Beşiktaş taraftarı ve bir yıldır polis tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan olaylı Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de bu kişiler sahaya girerek polisle çatıştı. Tehdit, şantaj, zorla bilet alma gibi suçlara karışan bu kişiler emniyet ekipleri tarafından her yerde aranıyor.