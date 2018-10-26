BEDAŞ'tan meme kanserine yönelik bilinçlendirme semineri

İSTANBUL, (DHA)- BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı dolayısıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz’ı ağırladı. Yılmaz, \"Her ay mutlaka ayna karşısında kendi kontrolünüzü yapın\" diyerek erken teşhisin hayat kurtardığının altını çizdi.

Her ay alanında uzman isimleri ağırlayan BEDAŞ, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı sebebiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Atilla Yılmaz’ı misafir etti.

\"18 YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAYIN\"

Yoğun katılımın olduğu seminerde BEDAŞ çalışanlarını meme kanseri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendiren Yılmaz, erken teşhisin öneminin altını çizdi. Yılmaz, “Her ay evde ayna karşısında kontrol yapabilirsiniz. Vücudunuzu en iyi siz tanıyorsunuz, en küçük değişikliği fark edebilirsiniz” dedi. 18 yaşından itibaren her kadının her ay düzenli olarak kendi kontrolünü yapması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, 40 yaş üzerindeki kadınların da yıllık kontrollerini aksatmaması gerektiğini dile getirdi.