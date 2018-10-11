BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: Enerjide maliyet, akıllı şebekeyle düşer

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE’DE Elektrik Güç Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği: Akıllı Şebekeler ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri konferansına konuşmacı olarak katılan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrikte maliyetlerin düşmesi ve verimli enerji için akıllı şebekelerin önemine işaret etti. Yiğit, elektrikli araçlar ve akıllı binaların da akıllı şebekelere ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’de Elektrik Güç Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği: Akıllı Şebekeler ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri”isimli konferansta konuşan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrik dağıtım sektöründe akıllı şebeke uygulamalarını ve önemini anlattı.

Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde dün gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmalarını Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şenol ile Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ozan Şenol yaptı. Konferansın‘Elektrik Güç Sistemi İşletiminde Teknolojik Gelişmeler’ oturumunda söz alan BEDAŞ Genel Müdürü Yiğit, ‘Yeni Nesil Elektrik Dağıtım Şebekeleri’ ve Türkiye’nin elektrik dağıtımında öncü şirketi olan BEDAŞ’ın bu alanda yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

\"AKILLI ŞEBEKENİN TEMELİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM VAR\"

Akıllı şebekelerin enerjinin maliyetlerini düşürmek, arz güvenliğini sürdürmek, sürdürülebilirlik ve elektrik altyapısının kullanılabilirliğini artırmak için önemli olduğuna işaret eden Murat Yiğit, elektrikli araçlar ve akıllı binalar hayatımıza girdikçe akıllı şebeke altyapısına daha fazla ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

BEDAŞ’ın akıllı şebeke alanında en önemli projesi olan Entegre Bilişim Sistemleri’nin tamamlandığını ve saha uygulamalarında yaygınlaştırmaların devam ettiğini, özellikle Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), SCADA Uzaktan Kontrol Merkezi, Kesinti Yönetim Sistemi (OMS), Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM), İşgücü Yönetimi (WFM), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) entegrasyonlarının kısa vadede servis kalitesine yansımasını beklediklerini belirtti.

OSOS verilerinin enerji tüketim analizleri için çok değerli olduğuna ve geleceğin şebekelerinde bilginin öneminin daha da artacağına vurgu yapan Yiğit, “Yaptığımız her proje ve yatırım, yönettiğimiz şebekenin her unsuruyla bilgi alışverişinde bulunmayı esas alıyor. Zaten akıllı şebekenin temelide bu bilgi alışverişi ve kumanda yetenekleridir” dedi.

\"HEYECANLI, MERAKLI VE ÜRETKEN OLUN\"

BEDAŞ’ın TÜBİTAK, Era.net, Horizon 2020 tarafından desteklenen projeleri hakkında da bilgi veren Yiğit, “Bunlardan bazılarını akıllı sayaç, D-ENVER2023: Dağıtımda Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarruf Yol Haritasının Çıkarılması, Dağıtım Şebekesinde Depolama Sistemlerinin Kullanımı Pilot Projesi ile ASELSAN ile birlikte yürüttüğümüz DEPAR, Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi ve CALLIA projesi olarak sıralayabiliriz” dedi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta,her mühendisin birlikte çalıştığı ekibi iyi yönetebilmesi için aslında iyi bir yönetici olması gerektiğinin de altını çizen Yiğit, özellikle bu konu özelinde kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Yiğit, geleceğin mühendislerine, “Mutlaka heyecanlı, meraklı ve üretken olmalısınız. Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı’na (TÜMKAF) katılarak orada staj imkanı için bizimle iletişime geçebilirsiniz” diye seslendi.

Türkiye’de Elektrik Güç Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği: Akıllı Şebekeler ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri konferansına konuşmacı olarak katılan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrikte maliyetlerin düşmesi ve verimli enerji için akıllı şebekelerin önemine işaret etti. Yiğit, elektrikli araçlar ve akıllı binaların da akıllı şebekelere ihtiyaç duyduğu ifade etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi ElektrikElektronik Fakültesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’de Elektrik Güç Sisteminin Mevcut Durumu ve Geleceği: Akıllı Şebekeler ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri”isimli konferansta konuşan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrik dağıtım sektöründe akıllı şebeke uygulamalarını ve önemini anlattı.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa Kampüsü’nde 10 Ekim’de gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmalarını Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şenol ile Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ozan Şenol yaptı. Konferansın‘Elektrik Güç Sistemi İşletiminde Teknolojik Gelişmeler’ oturumunda söz alan BEDAŞ Genel Müdürü Yiğit, ‘Yeni Nesil Elektrik Dağıtım Şebekeleri’ ve Türkiye’nin elektrik dağıtımında öncü şirketi olan BEDAŞ’ın bu alanda yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

AKILLI ŞEBEKENİN TEMELİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM VAR

Akıllı şebekelerin enerjinin maliyetlerini düşürmek, arz güvenliğini sürdürmek, sürdürülebilirlik ve elektrik altyapısının kullanılabilirliğini artırmak için önemli olduğuna işaret eden Murat Yiğit, elektrikli araçlar ve akıllı binalar hayatımıza girdikçe akıllı şebeke altyapısına daha fazla ihtiyaç duyulacağının altını çizdi. BEDAŞ’ın akıllı şebeke alanında en önemli projesi olan Entegre Bilişim Sistemleri’nin tamamlandığını ve saha uygulamalarında yaygınlaştırmaların devam ettiğini; özellikle Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), SCADA Uzaktan Kontrol Merkezi, Kesinti Yönetim Sistemi (OMS), Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM), İşgücü Yönetimi (WFM), Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) entegrasyonlarının kısa vadede servis kalitesine yansımasını beklediklerini belirtti. OSOS verilerinin enerji tüketim analizleri için çok değerli olduğuna ve geleceğin şebekelerinde bilginin öneminin daha da artacağına vurgu yapan Yiğit, “Yaptığımız her proje ve yatırım, yönettiğimiz şebekenin her unsuruyla bilgi alışverişinde bulunmayı esas alıyor. Zaten akıllı şebekenin temelide bu bilgi alışverişi ve kumanda yetenekleridir” dedi.

\"HEYECANLI, MERAKLI VE ÜRETKEN OLUN\"

BEDAŞ’ın TÜBİTAK, Era.net, Horizon 2020 tarafından desteklenen projeleri hakkında da bilgi veren Yiğit, “Bunlardan bazılarını akıllı sayaç, D-ENVER2023: Dağıtımda Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarruf Yol Haritasının Çıkarılması, Dağıtım Şebekesinde Depolama Sistemlerinin Kullanımı Pilot Projesi ile ASELSAN ile birlikte yürüttüğümüz DEPAR, Gelişmiş Batarya Yönetim Sistemi ve CALLIA projesi olarak sıralayabiliriz” dedi.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta,her mühendisin birlikte çalıştığı ekibi iyi yönetebilmesi için aslında iyi bir yönetici olması gerektiğinin de altını çizen Yiğit, özellikle bu konu özelinde kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Yiğit, geleceğin mühendislerine, “Mutlaka heyecanlı, meraklı ve üretken olmalısınız. Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı’na (TÜMKAF) katılarak orada staj imkânı için bizimle iletişime geçebilirsiniz” diye seslendi.

(FOTOĞRAFLI)