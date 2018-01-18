BEDAŞ, bağlantı taleplerini internet üzerinden alacak

İSTANBUL,(DHA)-BEDAŞ, elektrik tüketicilerinin bağlantı taleplerini zamanında karşılamak ve ihtiyaç duyulan yatırımlara standart getirmek amacıyla harekete geçti. Bu amaçla ‘Enerji Talep Değerlendirme Sistemi’ni yeniden yapılandıran şirket bağlantı taleplerini internet sayfası üzerinden alacak.

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda her yıl ortalama 175-200 bin arası bağlantı talebinde bulunan tüketici, yeni sistemle birlikte hem maliyetlerden hem de standarda uygun olmayan şebeke altyapısının yarattığı sıkıntılarından kurtulmuş olacak. Yeni sistemle talep sahiplerine çok daha hızlı dönüş yapılacak. BEDAŞ\'tan yapılan açıklamayla tüketici bağlantı taleplerini www.bedas.com.tr\'den alacağını duyurdu.

ENERJİ TALEP DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRILDI

İstanbul Avrupa Yakası’nda hizmet verdiği 5 milyonu aşkın abone ile elektrik dağıtımında sektörün lider şirketi olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), abonelerinin yeni bağlantı talepleri sırasında ihtiyaç duydukları yatırımları da yerine getirecek. Yeni bağlantı süreçlerini doğru yönetebilmek amacıyla ‘Enerji Talep Değerlendirme Sistemi’ni yeniden yapılandıran BEDAŞ, bu yöndeki tüm talepleri dijital ortamda alacak.

Yeni bağlantı taleplerini değerlendirmek, yatırım kararlarını belirlemek üzere özel bir ekip oluşturan BEDAŞ, talep sahiplerine daha hızlı dönüş yapacak. 2018 BEDAŞ kaynakları verimli kullanırken yatırımlara da standart getirmiş olacak.

“DAHA ŞEFFAF, DAHA HIZLI VE STANDART HİZMET SAĞLANACAK”

İstanbul’un Avrupa Yakası’nın bir çok Avrupa ülkesinden daha fazla elektrik tükettiğini ve her yıl hızla büyüdüğünü dile getiren BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “BEDAŞ olarak 5 milyonun üzerinde abanoye hizmet veriyoruz. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda her yıl ortalama 175-200 bin arası bağlantı talebi alıyoruz. Bu büyümeye paralel olarak enerji taleplerini zamanında karşılamak adına özelleştirme sonrası artan yatırım bütçesine bu taleplere yönelik maliyetleri de dahil ediyoruz. Amacımız enerji talebinde bulunan tüketicilerimizin dağıtım sistemine ne şartlarla ve ne zaman bağlanacağına dair yaşadıkları sıkıntıları gidermek, tüketiciye bağlantıya ilişkin yatırım maliyetlerini yansıtmamak. Biz BEDAŞ olarak talep sahiplerinin de istemesi durumunda gerekli tüm tesisleri kendimiz yapıyoruz. Böylece talep sahiplerine daha hızlı, şeffaf ve standarda uygun hizmet sağlanacak. 2018 yılı için 412 milyon TL olan toplam yatırım miktarımızı tüketiciden gelen bağlantı taleplerine göre artıracağız” diye konuştu.

TÜKETİCİ DE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ BEDAŞ’TAN ÖĞRENEBİLECEK

Yeni dönemde mevzuat gereği tüketici adına başvuru sürecini yürüten Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Elektrik Teknisyenleri Odası (ETO) yetkililerinin yaşadığı sıkıntılar da giderilmiş olacak. Bu uygulama ile tüketici elektrik dağıtım sistemine ne zaman bağlanacağını ve kendi yasal yükümlülüklerini doğrudan BEDAŞ’tan öğrenebilecek.