Beckhamlar'ın sarayı 18 milyon streline satışa çıkarıldı

Ünlü futbolcu David Beckham eşi Victoria ve 4 çocuğuyla yaşadığı İngiltere’deki evini satışa çıkardı. Emlakçıların eve biçtiği etiket fiyatı 18 milyon sterlin.



İngiliz futbolcu David Beckham eşi Victoria ve 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı İngiltere’nin Hertfordshire lentindeki evini satışa çıkardı. Evin fiyatının 18 milyon sterlin (yaklaşık 50 milyon TL) olduğu açıklandı.

Los Angeles Galaxy takımında oynadığı için senenin büyük bir bölümünü Los Angeles’taki evlerinde geçiren ailenin artık kalıcı olarak ABD’de yaşamak istediği kaydedildi.

“Beckingham Sarayı” olarak bilinen evlerini, aylarca boş kaldığı için satmaya karar veren çiftin Fransa’daki villalarını da elden çıkarmayı düşündükleri belirtildi.