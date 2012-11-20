Beckhamlar Los Angeles'tan ayrılıyor

Los Angeles Galaxy oyuncusu İngiliz futbolcu David Beckham önümüzdeki hafta takımı için son kez sahaya çıkacağını açıkladı. Ailesiyle ABD’de yaşayan Beckham’ın taşınmak için üç ülke arasında seçim yapmaya çalıştığı belirtildi.

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham 6 yıldır oynadığı Los Angeles Galaxy takımı için son kez 1 Aralık’ta sahaya çıkacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından ünlü futbolcunun bundan sonraki hayatına nerede devam edeceği merak konusu oldu.

Daily Mail gazatesinin haberine göre eşi Victoria ve dört çocuğuyla birlikte Los Angeles’ta yaşayan ünlü futbolcunun İngiltere'ye dönme olasılığı olduğu fakat Fransa ya da Avustralya'da da taşınabileceği belirtildi.

12 yıl Manchester United forması giyen Beckham Real Madrid ve Milan’da oynadıktan sonra 2007 yılında L.A Galaxy takımına transfer oldu.