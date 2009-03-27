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Beckham'la yatan bahsi kazanır!

20 kadın, Beckham'ı 'yatağa atmak' için bahse girdi.

27 Mart 2009 02:00

20 kadın, Beckham'ı 'yatağa atmak' için bahse girdi.


Geçen hafta Milan'da katıldığı Anema E Core Kanser Araştırması Kurumu'nun özel gecesinde etrafı İtalyan sosyetesinin güzel kadınlarıyla çevrilen ünlü futbolcu David Beckham'ın üzerine çok 'ateşli' bir bahis oynanıyor!

20 kadın, Beckham'ı 'yatağa atmak' için bahse girdi. Yakışıklı futbolcunun takıldığı mekanlarda pusuya yatan kadınlar arasında, Beckham ile birlikte olan ilk kadın 20 bin sterlin (45 bin TL) kazanacak. Futbolcunun, Los Angeles'ta yaşayan eşi Victoria'nın bu çılgın bahse ne tepki göstereceği ise merak konusu.

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