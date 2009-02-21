Beckham'ın çocukları da futbolcu

Ünlü futbolcu David Beckham'ın bir 4 diğeri 6 yaşındaki çocukları da baba mesleğini seçecek gibi görünüyor.



Ünlü futbolcu David Beckham ve eşi eski Spice Girls üyesi Victoria Beckhma'ın oğlulları Romeo ve Cruz Beckham, Los Angeles'da futbol oynarken görüntülendi. Haber Türk'ün haberine göre; özellikle 6 yaşındaki büyük oğlu Romeo, Beverly Hills'teki 'Coldwater Canyon Park'ta futbol oynaken, adeta babasının genetik mirasını taşıdığını gösterdi. Ancak 4 yaşındaki küçük kardeşi Cruz'un ise futbol kuralları hakkında kafası bir hayli karışıktı.



Kardeşi Cruz, Romeo'nun ayağından topu almak için ona tekme savurdu, çelme taktı, hatta topu eliyle yakalamaya çalıştı. Birden futbol topuyla basket oynamaya başlayan Cruz, sonunda bir Amerikan futbol topu bulup eliyle oynamaya karar verdi.



Cruz'un tüm engellemelerine rağmen, Romeo'nun topa vuruş şeklinin babasına ne kadar benzediği ve yetenekli olduğu gözlerden kaçmadı.

