Beckham'dan UNICEF için kısa film: Çocuğa şiddetin izi silinmeyebilir!

UNICEF, çocuklara yönelik şiddete karşı UNICEF İyi Niyet Elçisi dünyaca ünlü futbolcu David Beckham’ın yer aldığı çarpıcı bir kısa film yayınladı. Filmde, Beckham’ın vücudunda hareketli dövmeler görülüyor. UNICEF İyi Niyet Elçisi Beckham, çocukların maruz kaldığı şiddetin kalıcı etkilerine dikkat çekmek için bir klip hazırladı. Klip fazla söze gerek bırakmıyor.

İyi Niyet Elçiliği unvanının 10. yılında çocuklar için “UNICEF 7” Fonu’nu başlatan Beckham, her beş dakikada bir dünyanın bir yerinde bir çocuğun şiddet nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekti.

Her 5 dakikada bir çocuk, şiddet sonucu yaşamını yitiriyor.

CNN Türk'ten Mahmut Tezcan'ın haberine göre, UNICEF'in verdiği son istatistiklere göre dünya üzerinde her 5 dakikada bir çocuk, şiddet sonucu yaşamını yitiriyor. 20 yaşından küçük her 10 kız çocuktan yaklaşık biri ya da tüm dünyada 120 milyon kadar kız çocuk cinsel şiddet görüyor. Her yıl 2-14 yaş grubundan neredeyse bir milyar çocuk ya da her 10 çocuktan 6’sı kendilerine bakan kişiler tarafından düzenli şekilde fiziksel olarak cezalandırılıyor. Tüm dünyada 13-15 yaş grubundan öğrencilerin üçte biri düzenli olarak zorbalığa maruz kalıyor.

Beckham: Hiçbir çocuk böylesine bir şiddet görmemeli.

Yayınlanan filmle ilgili David Beckham şunları söyledi: "UNICEF 7 Fonu’nu başlatırken dünyanın çocuklar için daha güvenli bir yer haline gelmesi ve çocukların yaşamı üzerinde yıkıcı etkilerde bulunan konuların gündeme getirilmesi için elimden geleni yapmaya kararlıydım. Bu konulardan birini şiddet oluşturuyor. Her beş dakikada bir, dünyanın bir yerlerinde şiddet yüzünden bir çocuk ölüyor. Daha milyonlarcası ise çocukluklarını tamamen yıkıma uğratabilecek fiziksel, duygusal ve cinsel istismar gibi durumlarla karşılaşıyor.

Geçen yıl UNICEF ile birlikte yaptığım Kamboçya ziyaretinde karşılaştığım çocuklar bana başlarına gelen korkunç şiddet olaylarından söz etti. Şiddetin bu tür derin ve kalıcı yaralara yol açabileceğini görmek ve duymak bende şok etkisi yarattı. Hiçbir çocuk böylesine bir şiddet görmemeli. Oysa dünyanın her yerinde, evlerinde, okullarında ve sokaklarda çocuklar benzer şiddet olaylarına maruz kalıyor. Umarım bu yeni proje dikkatlerin bu acil soruna çekilmesine yardım eder ve ilgili girişimler için esin kaynağı olur. Çocuklara yönelik şiddet yanlıştır ve hepimiz buna bir son vermeliyiz."