Beckham Victoria'yı dinlemedi

İtalyan Milan takımına transfer olan İngiliz futbolcu David Beckham, eşinin yasaklamasına rağmen İtalyan televizyonu SKY'ın seksi spor sunucusu Ilaria D'Amico'ya röportaj verdi.



Victoria Beckham'ın İtalyan sunucunun fotoğraflarını internette gördükten sonra, eşine bu buluşmayı yasakladığı iddia edilmişti. Ancak ünlü futbolcu eşinin vetosuna rağmen İtalya'daki ilk röportajını D'Amico ile yaptı. Güzel sunucu, 15 dakika süren röportajdaki tavırları nedeniyle İngiliz basını tarafından Beckham'la flört etmekle suçlandı. İtalyan basını ise röportajı "Ilaria 1, Victoria 0" başlığıyla verdi.