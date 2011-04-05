Beckham, Pepsi reklamlarında oynayacak

T24 - Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, Kuzey Amerika’da Diet Pepsi’nin TV reklamında yer oynayacak. Beckham’a reklam filminde Kolombiyalı seksi oyuncu Sofia Vergara da eşlik edecek.

David Beckham, Kuzey Amerika’da yayınlanacak Diet Pepsi reklamı için kamera karşısına geçti. Beckham, daha önce de Pepsi ile reklam filmleri çekmişti. 18 Nisan 2011 tarihinde yayınlanacak olan TV reklam filminde Beckham’a Kolombiyalı seksi oyuncu Sofia Vergara eşlik edecek. Ayrıca David Beckham, Kuzey Amerika dışında birçok ülkede Pepsi International’ın Refresh (Kendini Yenile) Projesine de destek verecek.

Daha önce 2008’de Pepsi ile sözleşmesi sona eren ve yeniden Pepsi ile anlaşan David Beckham, yeni reklam filminde kumsalda top oynayan bir karakteri canlandıracak. Sofia Vergara’yı ise ondan etkilenen kız olarak izleyeceğiz.



