Beckham-Peltz düğününde Claudia Peltz'in boynundaki gerdanlığın 2. Abdülhamit'e ait olduğu iddia edildi

İngiliz futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham ve oyuncu Nicole Peltz'in düğünü büyük bir törenle gerçekleşti. Düğüne, Peltz'in annesi Claudia Peltz'in taktığı gösterişli mücevherler damga vurdu.

Peltz'in taktığı 95 karat olarak bilinen ve 'Star of the East' (Doğunun Yıldızı) adlı elmasın bir zamanlar 2.Abdülhamit'e ait olduğu iddia edildi.

65 yaşındaki Peltz'in taktığı elmas gerdanlığın, dünyanın en özel elmasları arasında yer aldığı ve fiyatının paha biçilemez olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Peltz'in taktığı gerdanlığın ilk olarak 1950'de Mısır Kralı 1. Faruk tarafından satın alındığı, kolyenin daha sonra birkaç kez el değiştirdiği, ancak alıcıların isimleri gizli tutulduğu için kolyenin nerede olduğu bilinmediği de iddialar arasında yer alıyor.