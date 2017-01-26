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Beckham, oğlunu canlı yayında yakaladı: Bu saatte okulda olmalıydın!

David Beckham, okuldan kaçan oğluyla kıyafet çekişmesi de yaşadı

26 Ocak 2017 02:18

Periscope uygulamasıyla internetten canlı yayın yapan oğluna "Bu saatte okulda olmalıydın" diye mesaj gönderen David Beckham, sosyal medyada gündem oldu.

Sputnikte yer alan habere göre, eski futbolcunun oğlu Brooklyn Beckham, önceki gün Periscope uygulamasıyla internetten canlı yayın yaparken babasına yakalandı. Yayına katılan baba Beckham, “Bu saatte okulda olmalıydın" diye mesaj gönderdi.

​41 yaşındaki eski yıldız, okuldan kaçan oğluyla kıyafet çekişmesi de yaşadı. Oğlunun kendi kıyafetlerini giydiğini gören Beckham, ”O benim gömleğim" şeklindeki ikinci uyarısıyla da takipçilere Brooklyn’in stil sırlarını açıkladı. Beckham, şu mesajı da ekledi: “Güzel bir gömlek ama nereden buldun bunu?”

 

 

/////Foggy day\

bb (@brooklynbeckham) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

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