Beckham futbola veda ederken hem ağladı, hem ağlattı

Carlo Ancelotti yönetiminde 2012-13 Ligue 1 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Paris Saint-Germain, hafta içinde aktif futbol yaşantısını Brest maçıyla sonlandıracağını açıklayan David Beckham'a galibiyetle veda etti.
Eşini de ağlattı!
Maçın tamamında PSG taraftarı David Beckham'ı onurlandırırken, İngiliz futbolcu 82. dakikada kenara gelirken duygularına hakim olamadı. Yerini Lavezzi'ye bırakan Beckham, yavaş adımlarla yeşil çimleri terk ederken gözyaşı döktü. Beckham'ın gözyaşları eşi Victoria Beckham'ı da ağlattı