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Spor

Beckham forma bekliyor

Milan'a kiralık olarak gelen İngiliz oyuncu Beckham, gelecek hafta oynayacakları AS Roma maçı için formda olduğunu söyledi.

05 Ocak 2009 02:00


İtalya Serie A takımlarından AC Milan'a kiralık olarak gelen İngiliz oyuncu David Beckham, gelecek hafta oynayacakları AS Roma maçı için formda olduğunu söyledi.


ABD'nin Los Angeles Galaxy kulübünde forma giyen, devre arasında da İtalya'nın AC Milan takımına kiralanan İngiliz futbolcu David Beckham, gelecek hafta AS Roma ile yapılacak maç için formda olduğunu söyledi.

Beckham, AC Milan'ın internet sitesine yaptığı açıklamada, ay başında geldiği AC Milan'ın formasını, gelecek haftaki AS Roma deplasmanında giymek için yeterince formda olduğunu belirtirken, ''Ben her zaman hazırım, ancak karar teknik direktörün'' dedi.

Yüzde 100 forma ulaşmak için çok çalışması gerektiğini söyleyen yıldız futbolcu, ''Oynamak değil, iyi oynamak'' istediğini kaydetti.

Beckham, İtalya'da bulunduğu süre içinde eşi Victoria Beckham ve çocuklarının, ABD'nin Los Angeles kentinde kalacağını ifade etti.

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