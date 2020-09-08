Beckham çiftinin Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı

David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin Mart ayında yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı ortaya çıktı.

Beckham çiftinin mart ayında Los Angeles'ta Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı. Beckham çiftinin süper bulaştırıcı olmaktan korktukları için, belirtileri göstermeye başladıktan hemen sonra kendilerini eve kapattığı öğrenildi.

David ve Victoria Beckham'ın kendileri tamamen iyileştikten sonra hem ailelerinin hem de çocuklarını sık sık sağlık kontrolüne götürdüğü öğrenildi.

Çift, antikor testi yaptırıp iyileştirdiklerinden emin olduktan sonra tatile çıktı.