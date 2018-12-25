T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Beckham çifti BBH'den 29.9 milyon sterlin kâr payı kazandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – David ve Victoria Beckham çifti, Victoria Beckham’ın moda tasarımı satışları ve David Beckham’ın görüntü haklarını elinde bulunduran Beckham Brand Holding’inden (BBH) 29

25 Aralık 2018 13:53

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – David ve Victoria Beckham çifti, Victoria Beckham’ın moda tasarımı satışları ve David Beckham’ın görüntü haklarını elinde bulunduran Beckham Brand Holding’inden (BBH) 29.9 milyon sterlin kar payı kazandı.
Haftasonu açıklanan hesaplara göre, Spice Girls grubunun menajeri olan Simon Fuller da holdingden 29.9 milyon sterlin kazandı.
Holdingin vergi öncesi gelirleri 19.9 milyon sterlinden 15.7 milyon sterline geriledi ancak karı 47.5 milyon sterlinden 55.7 milyon sterline yükseldi.
Çiftin kendi işlerinden kazandığı vergi öncesi gelirleri, David Beckham için 26.5 milyon sterlin olarak açıklanırken, Victoria Bekham’ın lüks giyim markası için 2 milyon sterlin zarar olarak açıklandı.
NEO Investment Partners 2017 yılının Aralık ayında holdingin dijital operasyonları ve şirketin sabit aktiflerine 30 milyon sterlinlik bir yatırım yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirAralık DHADavidVictoria BeckhamVictoria BeckhamınDavid BeckhamınBeckham Brand Holdinginden BBHHaftasonuSpice GirlsSimon FullerHoldinginDavid BeckhamVictoria BekhamınNEO Investment PartnersAralık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24