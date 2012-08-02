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Beckham annesine erotik kitap hediye etti

Victoria Beckham Glamour dergisine verdiği röportajda 'Moda benden gülümsememi çaldı' dedi

02 Ağustos 2012 19:19

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham’ın eşi şarkıcı Victoria Beckham popüler bir derginin Eylül sayısına verdiği röportajda annesine erotik kitap hediye ettiğini söyledi.

İngiliz şarkıcı-tasarımcı Beckham röportajında son günlerde en çok satan listelerinin zirvesinde yer alan erotik kitabın favorisi olduğunu ekledi.

Amerikan Glamour dergisine verdiği röportajında son günlerde tüm dünyada milyonlarca kişinin favorisi haline gelen “Fifty Shades of Grey” adlı erotik romanın ikinci bölümünü büyük bir heyecanla beklediğini söyledi.

Annesine kitabı hediye etse de onunla seks ve evlilik konularıyla ilgili asla konuşmadığını söyleyen Beckham sözlerine şöyle devam etti: “Annem ne zaman bir araya gelsek kitapla ilgili konuşmak için konu açmaya çalışıyor. Ama ben onunla bu konuları konuşmaya utanıyorum.”

Beckham ayrıca basında genelde asıl suratlı haliyle fotoğraflarıyla yer almasının nedenini de açıkladı.

Tasarımcılığa başladıktan sonra ciddi bir imajı olmasını istediğini söyleyen Beckham şöyle konuştu: “Ben fotoğraflarımda gülen bir insandım ama ne zaman modayla ilgili çalışmaya başladım işte o zaman gülümsemeyi de unuttum. Moda benden gülümsememi çaldı. Fotoğraflarda gülmeyen kadın “ben değilim” demiyorum. Ama bu halim tam olarak da beni yansıtmıyor. Sanırım tasarımcılığa soyunduktan sonra kendime bir kalkan yarattım.”

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