Beckett ve Nazım Fransa'da buluştu

Samuel Beckett'in iki kısa oyunundan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden oluşan iki gösteri Fransa'da devam eden 'Türkiye Mevsimi' etkinlikleri çerçevesinde sergilendi.



Fransa'da devam eden 'Türkiye Mevsimi' etkinlikleri çerçevesinde genç kuşak oyuncuları Paris'te 3 ve 4 Ekim tarihlerinde ünlü İrlandalı yazar Samuel Beckett ve Türk yazar Nazım Hikmet'i 'Beckett-Hikmet' gösterisi ile buluşturdu. Samuel Beckett'in iki kısa oyunundan ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden oluşan iki gösteri ''Maison des Cultures du Monde'' salonunda sergilendi.



Yönetmenliğini Barbara Hutt'un üstlendiği gösteride, Paris'te yaşayan iki genç Türk tiyatrocu Mine Çerçi ve Fehmi Karaarslan ve Fransız Beatrice Sprunger rol aldı.

"Beckett-Hikmet" gösterisinde, "iki yazarın, birbiriyle diyalog içerisinde insana dair aynı isteği ve aynı anlayışı yayan eserleri, dillerinin sadelik ve güzelliğiyle, satır aralarında okunan benzer etik anlayış ve amaç üzerinden" sahnede yankılandı.



Beckett "O kadın" adlı oyunda İrlandalı bir kadının "çığlığını" yansıtıyor. "Felaket" adlı oyunu ise eski Çek Devlet Başkanı Vaclav Havel'in vaktiyle ülkesindeki rejim tarafından hapse atılmasına gönderme yapıyor.



"Kerem Gibi, Memleketimden İnsan Manzaraları, Dünyanın En Tuhaf Mahluku" ve benzeri şiirlerden oluşan Nazım Hikmet seçkisi ise İran asıllı zarb ustası Keyvan Chemirani tarafından özel bestelenmiş müziğin eşliğinde sahnelendi.



Gösterinin yönetmeni Barbara Hutt, Pierre Chabert ile birlikte 2006-2007 yıllarında Paris'te Beckett Festivalini organize etmiş ve festival çerçevesinde Genco Erkal'ın başrolünü üstlendiği "Oyun Sonu"nu ünlü "Bouffes du Nord" salonunda sergilemişti.



