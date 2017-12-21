Beckerspor'da ikinci imza

İZMİR, (DHA) - BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde hafta başında teknik kadroda operasyona giderek Arda Erçin\'in yerine Hakan Yiğit\'i antrenörlük görevine getiren son sıradaki galibiyetsiz Bornova Beckerspor, transferde de gaza bastı. Becker, Orduspor\'dan guard Ece Deniz Onat\'tan sonra ABD\'li uzun forvet Kaili Mclaren\'le anlaştı. 21 yaşında ve 1.88 boyundaki oyuncu, kariyerinde daha önce WNBA tecrübesi yaşayıp 2014-15 sezonunda ülkemizde Edaspor forması giydi. Mclaren, pazartesi günü takıma katılacak.

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