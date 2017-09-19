Beckerspor başlamadan pes etti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

YENİ sezonda Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde mücadele etmeye hazırlanan Bornova Beckerspor, aradığı sponsor desteğini bulamayınca 7 Ekim\'de başlayacak lige sayılı günler kala küçülme kararı aldı. Kurulduktan 2 yıl sonra Süper Lig\'e çıkarak İzmir\'in kadın basketbolundaki 4 yıllık hasretine son veren ekipte yeni yabancılardan Iva Perovanovic ve Shavonte Zellous\'la yollar şimdiden ayrılırken, Michelle Snow\'un da gideceği bildirildi. Antrenörlüğe Ceyhun Yıldızoğlu\'nu getirip, A Milli Takım\'ın kaptanlığını da üstlenen Şaziye gibi iddialı transferler yapan Becker\'de kulüp bulan oyunculara ayrılmaları için kolaylık sağlanacak. Başkan Volkan Kebir, yola maliyeti düşük 3 yabancı ve gençlerle çıkacaklarını söyledi.

Hiçbir sponsorlarının İzmirli olmadığını, söz verilen sponsorlukları da alamadıklarını belirten söyleyen Kebir, \"Süper Lig\'de şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurarak Play-Off hedefi koymuştuk. Oyunculara maaş borcumuz yok ama ücretleri ödeyemeyeceği için isteyenlerin ayrılabileceğini söyledik. Sözler tutulsa İzmir\'i yıllar sonra ligde en iyi şekilde temsil edecektik. Şimdi yalnız Spor Toto gelirleriye takım kuracağız. Ligde gurur mücadelesi verip her maçı kazanmak için oynayacağız. Artık önceliğimiz yetiştirici olmak. Altınordu\'nun futboldaki misyonunu benimseyip yarışırken yetiştireceğiz. Bu sezon küme düşsek bile 2023\'te bu takım tamamen kendi yetiştirdiği yerli oyunculardan kurulu olarak ligde yer alacak\" dedi.

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