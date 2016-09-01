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Deutsche Welle

Beckenbauer'a rüşvet soruşturması

İsviçre Başsavcılığı, 2006 Dünya Futbol Şampiyonası ile bağlantılı olarak Almanya'nın önde gelen spor adamı Franz Beckenbauer hakkında soruşturma başlattı.

01 Eylül 2016 20:41


İsviçre'de başsavcılık 2006 Dünya Futbol Şampiyonası'nın evsahipliğinin Almanya'ya verilmesi ile ilgili olarak görevi kötüye kullanma ve kara para aklama şuçlarından Franz Beckenbauer hakkında soruşturma başlattı. Beckenbauer‘in yanı sıra aynı soruşturma çerçevesinde eski Alman Futbol Federasyonu (DFB) başkanları Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach ile DFB'nin eski Genel Sekreteri Horst R. Schmidt hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İsviçre Başsavcılığı ayrıca soruşturma ile ilgili olarak 8 ayrı yerde arama yapıldığını duyurdu. İncelemelerin Avusturya ve Almanya‘nın yetkili birimleri, ayrıca İsviçre emniyetinin desteği ile yapıldığı vurgulandı.

Soruşturmayla ilgili iddialar

Alman haber portalı Spiegel'e göre, soruşturma Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na evsahipliği yapabilmek için rüşvet ödendiği iddiaları ile ilgili. İddialara göre Beckenbauer, dönemin FIFA Başkanı Joseph Blatter ile 2002 yılında, yalnızca ikisinin katıldığı bir toplantıda pazarlık yaptı. İkilinin 2006 Dünya Kupası'na Almanya'nın ev sahipliği yapması için 6,7 milyon euro karşılığında anlaştığı ileri sürülüyor.

Paranın dönemin Adidas CEO'su Robert Louis-Dreyfus tarafından temin edildiği ve 2002 yılında İsviçre’deki bir firma üzerinden Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın Katarlı eski yöneticisi Mohamed bin Hammam’ın hesabına havale edildiği tahmin ediliyor. 2005 yılında 6,7 milyon euronun gizli olarak Louis-Dreyfus’a geri tahsil edildiği üzerinde duruluyor.

Beckenbauer rüşvet suçlamasını geri çevirmişti

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) Onursal Başkanı Frans Beckenbauer 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için Almanya'nın rüşvet dağıttığı yolundaki iddialara yanıt olarak "FIFA Finans Komisyonu'nun avans talebine onay vermemeliydik" diyerek hata yapıldığını teslim etmiş, ancak olarak rüşvet dağıttıkları suçlamasını geri çevirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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