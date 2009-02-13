T24 LogoT24 Logo
Spor

Bechkam'dan rekor

David Beckham Milli Futbol Takımı formasını 108. kez giyerek, Bobby Moore'un rekorunu egale etmeyi başardı.

13 Şubat 2009 02:00


AC Milanlı futbolcusu David Beckham Milli Futbol Takımı formasını 108. kez giyerek, Bobby Moore'un rekorunu egale etmeyi başardı.

İtalya'nın AC Milan takımında kiralık oynayan yıldız futbolcu David Beckham, İngiltere Milli Futbol Takımı formasını 108. kez giyerek, Bobby Moore'un rekorunu egale etti.

Devre arasında ABD'nin Los Angeles Galaxy kulübünden AC Milan'a kiralanan, İtalya takımının da resmen renklerine bağlamak istediği Beckham, dün İspanya ile yapılan dostluk maçında forma şansı bularak, Bobby Moore'un elinde bulundurduğu, İngiltere milli takımı formasını 108 kez giyme rekoruna ulaştı.

Beckham, evsahibi İspanya'nın, İngiltere'yi 2-0 yendiği maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24