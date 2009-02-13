Bechkam'dan rekor



AC Milanlı futbolcusu David Beckham Milli Futbol Takımı formasını 108. kez giyerek, Bobby Moore'un rekorunu egale etmeyi başardı.



İtalya'nın AC Milan takımında kiralık oynayan yıldız futbolcu David Beckham, İngiltere Milli Futbol Takımı formasını 108. kez giyerek, Bobby Moore'un rekorunu egale etti.



Devre arasında ABD'nin Los Angeles Galaxy kulübünden AC Milan'a kiralanan, İtalya takımının da resmen renklerine bağlamak istediği Beckham, dün İspanya ile yapılan dostluk maçında forma şansı bularak, Bobby Moore'un elinde bulundurduğu, İngiltere milli takımı formasını 108 kez giyme rekoruna ulaştı.



Beckham, evsahibi İspanya'nın, İngiltere'yi 2-0 yendiği maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu.

