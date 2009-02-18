Bebeklikteki beslenme yetişkinlikte etkili

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kılınç, çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkin dönemdeki beslenme düzeni üzerinde etkili olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Kılınç, yaptığı açıklamada, okul öncesi dönemi kapsayan 1-5 yaş grubundaki çocukların beslenmesiyle ilgili en önemli unsurun, çocuğun iyi bir yemek yeme alışkanlığı kazanması olduğunu belirtti.



Bu dönemde çocuğun büyüme ve gelişmesinin izlenmesi, çocuğun 3-4 ayda bir tartılıp boyunun ölçülmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kılınç, "Çocuklukta edinilen besleneme alışkanlıkları, yetişkin dönemdeki beslenme düzeni üzerinde etkili" dedi.



Prof. Dr. Kılınç, okul öncesinde çocukların günlük besinlerinin üç ana öğünde verilmesi ve bu öğünlere meyve ve taze meyve suları eklenmesi gerektiğini vurguladı.



Büyüme ve gelişmesi normal olan çocuklara ilk yaştan itibaren dişlerini korumak için flor tuzları ve kış aylarında D vitamini takviyesi yapılması gerektiğini bildiren Prof. Dr. Kılınç, şöyle konuştu:



"Okul çağı ise 6-11 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde kazanıldığı bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10-12, erkeklerde ise 11-14 yaşında başlar. Vücut ağırlığındaki artış yaklaşık 20 yaşına kadar devam eder. Boy uzunluğunda artış ise kızlarda 17 yaştan sonra genellikle durur, erkeklerde yavaş da olsa devam eder.



Büyüme süreci önemli miktarda enerji ve yeni dokuların yapımı için daha fazla miktarda protein, vitamin ve mineralleri gerektirir. Tüm enerji ve besin öğelerinin yeterli ve dengeli karşılanabilmesi için 6-11 yaş grubu çocukların tüketmeleri gereken besinlerin iyi kaliteli ve yeterli miktarlarda olması önemlidir."



Sabah kahvaltısı önemli



Prof. Dr. Kılınç, okul çağındaki çocuklar için sabah kahvaltısının öneminin büyük olduğunu belirtti. Tüm gün öğrenim yapan okullarda çocukların öğle öğününü ya okuldan ya da evden getirdikleri besinlerle yediğini, bu konuda gerek okul yöneticileri gerekse ailelerin eğitilmesinin önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kılınç, şöyle devam etti:



"Okul kantinleri de bu konularda eğitilmeli ve sık sık denetlenmeli. Ayrıca çocuklar beslenme konusunda eğitilmeli ve bilinçlendirilmeli. Küçük yaştan itibaren kazanılan yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunlarının artmasına neden oluyor. Bu konuda çocuklara, ailelere ve öğretmenlere eğitim verilmeli.



Okul çağında çocuklar günde iki su bardağı süt içmeli, her gün düzenli kahvaltı yapmalı, öğün atlamamalı. Çocuklar açıkta satılan ürünleri almamalı, yemeklerden önce mutlaka ellerini yıkamalı, sağlıklı olmak için spor yapmalı."



(AA)

