Bebeklerini cep telefonuyla takas ettiler

Genç çift internet üzerinden tanıştı. Görüşüp, evlendiler. Bebekleri doğunca da internete bağlanma özelliği olan bir cep telefonu karşılığında sattılar.



Çin’in Chongqing eyaletinde yaşayan internet bağımlısı 19 yaşındaki Zhang Yao, chat aracılığıyla tanıştığı 21 yaşındaki erkek arkadaşı Xin ile hamileyken evlendikten kısa bir süre sonra bebek sahibi oldu.



İnternete bağlanma özelliği bulunan bir cep telefonu için yanıp tutuşan anne ve baba, bebeklerini daha altı günlükken piyasa değeri 350 dolar olan bir cep telefonu karşılığında Li Yong adlı adama sattı.





Pişman olunca polisi aradı



Aradan birkaç gün geçtikten sonra, telefonuyla internete bağlanmaktan beklediği kadar zevk alamayan Zhang, pişmanlık krizine girdi ve polise başvurdu. Polise yaptıkları takası anlatan anne, gözyaşları içinde “cep telefonuyla oynamak yerine bebek yetiştirmeyi tercih edeceğini” söyledi.





Polis, aldığı bilgiler doğrultusunda, daha bir ayı bile dolmayan bebeği bin 500 dolar karşılığında başka birisine satmaya çalışırken yakalandı. Adam hapse yollanırken, genç çift gözaltına alındı.





Doğar doğmaz bir cep telefonu karşılığında satılan isimsiz bebek ise bir bakımevine verildi.