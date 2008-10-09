Bebeklerini 2 bin YTL'ye sattılar

Denizli’de nikâhsız yaşayan bir çiftin iki aylık bebeklerini 2 bin 199 YTL’ye sattığı ortaya çıktı. Çocuk koruma altına alındı.



Denizli'de geçen Haziran ayında ‘İremnur' isimli bebeğin 1500 YTL’ye satılması ardından benzeri olay daha ortaya çıktı. Nikâhsız yaşayan 25 yaşındaki İcret Yaşar Aydemir ile 26 yaşındaki Yaşar Eliküçük çiftinin 2 aylık bebekleri Halil İbrahim Aydemir'i borçları nedeniyle 2 bin 100 YTL'ye sattığı belirlendi.



Olay, anne İcret Yaşar Aydemir'in bebeğini tekrar almak istemesiyle ortaya çıktı. Soruşturma başlatılınca 2 bin 100 YTL'ye satılan 2 aylık Halil İbrahim Aydemir, devlet koruması altına alınarak çocuk yuvasına yerleştirildi.



Bir süre önce tekstil fabrikasında çalışan anne İcret Yaşar Aydemir, Denizli Merkez'e bağlı Goncalı Köyü'ndeki evinden ayrılarak, Yaşar Eliküçük'le birlikte yaşamaya başladı. Nikâhsız yaşayan genç çift, yaklaşık 2.5 ay önce bir ev tutarak yerleşti. Ardından, çiftin ‘Halil İbrahim Aydemir' ismini verdikleri bir çocukları dünyaya geldi.



Ancak, borçları nedeniyle maddi sıkıntı çeken çift, çocuklarını satmaya karar verdi. Ramazan Bayramı öncesi Köy Hizmetleri Müdürlüğü'nde dozer operatörü olarak çalışan Mustafa Ali Cura, Halil İbrahim'i İzmir'de oturan ve çocukları olmayan yakınları Selime ve Mehmet K. çiftine vermek üzere İcret Yaşar Aydemir ile bağlantıya geçti.



Karşıyaka Mahallesi'ndeki eve gelen Cura, henüz 2 aylık olan minik Halil İbrahim'i, 2 bin 100 YTL karşılığında satın aldı. Bir süre sonra bebeğinin hasretine dayanamayan anne İcret Yaşar Aydemir, çocuğunu sattığına pişman olarak durumu polise bildirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bebeği alan Mustafa Ali Cura ve İzmir'deki Selime- Mehmet K. çifti karakola çağrıldı. Cura, bebeği Sevindik Polis Merkezi'ne getirerek, teslim etti. Durumun Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü'ne haber verilmesinin ardından, Halil İbrahim, polis merkezinden alınarak, 0-6 Yaş Çocuk Yuvası'nda koruma altına alındı.



‘Sadece aracılık yaptım’



Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Altın, inceleme başlattıklarını, bebeğin devlet koruması altına alındığını söyledi.

Mustafa Ali Cura, çocuğu satın almadığını sadece aracılık yaptığını iddia etti. Asıl satın alan kişiyi ve ve çocuğun ailesini tanımadığını savunan Cura, “Her iki tarafı da tanımıyorum. Onlar gelip beni buldu. Sadece aracılık yaptım. Ben çocuğu satın almadım” dedi.



Poliste ifadesi alınan anne İcret Yaşar Aydemir ise bebeği Mustafa Ali Cura'nın zarf içinde para getirdiğini, zarfı çocuğu götürdükten sonra açmalarını istediğini söyledi.

Bu arada İcret Yaşar Aydemir ve Yaşar Eliküçük çiftinin 2 aylık kira borçları bulunduğu, 450 YTL'yi ev sahibi Ahmet Oflar'a ödeyemedikleri, eşyalarını da bırakarak evi terk ettikleri öğrenildi. Polis inşaat işçisi olan baba Yaşar Eliküçük'ü aramaya başladı.

