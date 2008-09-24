Bebeklerin ritm duygusu doğuştan

Bebeklerin doğdukları andan itibaren güçlü bir ritm duygusuna sahip oldukları belirtildi.



Macar bilim adamlarının 1-2 günlük 100'ün üzerinde bebek üzerinde yaptıkları araştırmada, uyurken bebeklere müzik dinletildi ve bu esnada beyin faaliyetleri incelendi.



Araştırmacılar, bebeklerin beyinlerinin tempo, ton ve melodideki değişimleri hesapladıkları belirlendi. Örneğin, bir ritimdeki bir vuruş eksik çalınırsa bebeğin beyni bu değişimi algılıyor. Bunun yanı sıra kadın ve erkek sesleri arasındakine benzer bir perde değişimi de bebeğin beyninde reaksiyona yol açıyor.



Macar Bilimler Akademisi'nin çalışması, beynin müziği ve diğer sesleri algılayışı üzerine yapılan 3 yıllık bir Avrupa projesinin parçası.



Projenin koordinatörlüğünü yapan Plymouth üniversitesinden Dr. Susan Denham, "Burada en önemlisi bekli de, bebeklerin beyinlerinin vuruşlar, perdeler ve basit melodik kalıpları kaydetmesi değil, aynı zamanda bunu az ya da çok otomatik olarak yapması" dedi.



Bilim adamları, bebeklerin konuşma ve yürümeleri zaman alırken doğuştan ritm duygusuna sahip olmalarından hareketle, çok erken yaşlarda bebeklere müzik dinletmenin müzik yeteneklerinin gelişmesinin yanı sıra konuşmayı öğrenmelerine de yardımcı olacağını belirttiler.



Dr. Denham, müziğin konuşmanın ritm ve mahiyetini yansıttığını belirterek, "Eğer müzik dinliyorsanız, muhtemelen konuşma ritmine de daha hassas olursunuz" dedi.



