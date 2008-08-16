T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bebeklerin ölümü bakteriden

Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde 49 bebeğin ölümüne hastanedeki enfeksiyon salgınının neden olduğu belirlendi.

16 Ağustos 2008 03:00

Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde 49 bebeğin ölmesiyle ilgili incelemesini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, hastanede enfeksiyon salgını olduğunu belirledi.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan rapora göre hastanedeki enfeksiyonun bakteriye bağlı olduğu anlaşıldı. Bakterilerin büyük çoğunluğunun da aynı türden olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanede inceleme yapmak için görevlendirdiği heyet, ilk açıklamasında ölümlerin dörtte birinin enfeksiyondan kaynaklandığını belirtmiş, hastanede salgın yaşanmadığını kaydetmişti.

Hastane yönetimi de ölümlerin prematüre doğumlardan kaynaklandığını savunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24