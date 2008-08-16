Bebeklerin ölümü bakteriden

Ankara Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde 49 bebeğin ölmesiyle ilgili incelemesini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, hastanede enfeksiyon salgını olduğunu belirledi.



Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan rapora göre hastanedeki enfeksiyonun bakteriye bağlı olduğu anlaşıldı. Bakterilerin büyük çoğunluğunun da aynı türden olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.



Sağlık Bakanlığı’nın hastanede inceleme yapmak için görevlendirdiği heyet, ilk açıklamasında ölümlerin dörtte birinin enfeksiyondan kaynaklandığını belirtmiş, hastanede salgın yaşanmadığını kaydetmişti.



Hastane yönetimi de ölümlerin prematüre doğumlardan kaynaklandığını savunmuştu.

