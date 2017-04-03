Bebekleri en çok ve en az ağlayan ülkeler hangileri?

İngiltere'nin Warwick Üniversitesi'nde yapılan araştırmada İngiltere, Kanada, İtalya ve Hollanda'da doğan bebeklerin daha çok ağladığı sonucuna varıldı.

Danimarka, Almanya ve Japonya'da doğan bebeklerin ise en az ağlayanlar oldukları tespit edildi.

Uzmanlar, daha önceki çalışmalarda toplanan 0-12 haftalık 8700 bebeğe ait verileri analiz etti.

Bebeklerin doğumun ardından ilk iki haftada günde ortalama iki saat ağladıkları belirlendi.

Bebeklerin ağlama süresi 6 haftalıkken 2 saat 15 dakikalık sürede zirve yapıyor ve daha sonra aşamalı olarak ortalama günde 1 saat 10 dakikaya düşüyor.

Araştırma ekibinin başı Profesör Dieter Wolke "Bebekler ilk birkaç haftada ağlama süresi konusunda farklılar. Büyük ama normal farklar var. Bebeklerin daha az ağladığı ülkelere bakabilir ve bunun ebeveynlikten mi, hamilelikteki deneyimlerden mi yoksa genetikten mi kaynaklandığını değerlendirebiliriz" dedi.

Uzmanlar ayrıca, sanayileşmiş ülkelerdeki bebekler üzerinde yapılan çalışmadan elde edilen verilerin, ebeveynlere bebeklerinin ilk üç ayda normal sınırlar içinde ağlayıp ağlamadığı konusunda bilgi ve güvence vermekte kullanılabileceğini söylüyor.