Bebeklere fazla temas enfeksiyonu tetikliyor

Yeni doğan bebeklere fazla dokunulması ve öpülmesi enfeksiyon riskini arttırdığı için yakın temastan kaçınılması gerekiyor.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Filiz Bakar, yeni doğan bebeklerin hastalıklara karşı savunmasız oldukları için korunmalarının büyük önem taşıdığını, bebeğin sağlığı açısından aşırı koruma telaşına girmeden, bazı konulara dikkat etmenin yeterli olduğunu kaydetti.



Doç. Dr. Bakar, yeni doğan bebeklerin cilt enfeksiyonları açısından risk altında olduğunu ve bebeklerin doğduklarında ciltlerinde “vernix kazeoza” adı verilen koruyucu bir tabaka ile doğduklarını, bu koruyucu tabakanın bebekleri hem ısı kaybından, hem de enfeksiyonlardan koruduğunu, ayrıca cildini nemlendirdiğini, bebekleri bu nedenle hemen yıkamadıklarını ve doğumdan 3-4 gün sonra yıkanmasını istediklerini ifade etti.



Doç. Dr. Bakar, hastaneden eve götürüldükten sonra bebekle çok fazla temasa geçilmemesi uyarısında bulunarak, şu bilgileri verdi:

“Yeni doğan bebek, her türlü enfeksiyona açıktır. Bu nedenle bebeğe çok dokunulmasını, öpülmesini istemiyoruz. Yeni doğan bebeklere çok fazla dokunmak ve öpmek enfeksiyon riski taşıyor. Enfeksiyonlu bir kişiden bebeğe enfeksiyon bulaşması kaçınılmazdır. Anne baba dışındaki kişilerin bebeği biraz uzaktan sevmelerini, bebekle fazla temas edilmemesini istiyoruz. Ayrıca bebeğin bulunduğu evde başka odada bile sigara içilmemeli.”



Bebeği kat kat giydirmek yanlış



Doç. Dr. Filiz Bakar, bebeğin ne çok sıcak, ne de çok soğuğa maruz kalması gerektiğini vurgulayarak, bebekleri aşırı koruma eğiliminin çok yaygın olduğunu, bebeklerin refleks olarak da sık hapşırdıklarını, bu durumun aileyi üşütmüş olabileceği konusunda tedirgin ettiğini ve bebeğin kat kat giydirildiğine dikkat çekti.



Aşırı giydirilmenin de bebeği huzursuz ettiğini belirten Doç. Dr. Bakar:

“Çok sıcaklarda tek kat giysi yeterli olabilir. Oda sıcaklığı, bebek giyinik iken 22-23 derce civarında olmalıdır. Oda çok sıcak ise klima kullanılabilir ancak bebek direkt klima havasına maruz kalmamalıdır. Bebek, sıcak havalarda her gün yıkanmalıdır. Bebeğin cildi zarar görmesin diye her gün sabun ve şampuan kullanmak yerine bir gün sadece suyla, diğer gün sabunla yıkanabilir.



Alt temizliğini de dikkatli yapmak gerekiyor. Bebeklerin altını temizlerken ıslak mendilleri birtakım allerjen maddeler içerdiği için önermiyoruz. Ilık suya batırılmış pamuk ile temizlenmesini tercih ediyoruz. Bebekler güneş ışınlarının dik geldiği öğlen saati dışındaki zamanlarda, 15 dakikalık sürelerle cam arkasından gelen güneşe değil, direkt güneşe çıkarılmalı.”



(AA)