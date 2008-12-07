Bebeklere demir desteği kansızlığı azalttı

'Demir Gibi Türkiye Projesi' kapsamında şu ana kadar 4 milyon 225 bin bebeğe ulaşıldı. Zaman’da yayımlanan habere göre, anne adayları için başlatılan 'Gebelere Demir Desteği Projesi' ile de 2 milyon 853 bin 850 kutu demir hapı dağıtıldı. Bebeklerde demir eksikliği genelde 6-24 ay arası görülüyor. Bu dönemdeki beslenme bozuklukları ve demir eksikliği çocukların ileriki dönemdeki zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, çocukların yüzde 90'ına ücretsiz demir ve D vitamini desteği sağlandığını söyledi.Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unda, dünyadaki gebe kadınların ise yarısından fazlasında demir eksikliği anemisi olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Projesi başlatılmadan önce 0-5 yaş grubu çocukların yüzde 50'sinde, okul çağındakilerin yüzde 30'unda, emzikli kadınların ise yarısında demir eksikliği görülüyordu. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Demir Gibi Türkiye Programı' ile 1 yaşına kadar her bebeğe ücretsiz koruyucu amaçlı demir desteği sağlanıyor. Ayrıca anemisi olan bebeklere 2 yaşına kadar demir tedavisi öneriliyor. Programın etkilerini incelemek maksadıyla Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Anabilim Dalı işbirliğinde yapılan araştırmanın ön sonuçlarına göre, projeler başlatıldıktan sonra anemi sıklığı yüzde 30'lardan yüzde 7,8'lere düştü. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, program kapsamında bugüne kadar çocukların yüzde 90'ına ücretsiz olarak demir ve D vitamini desteği sağlandığını söyledi.İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Savaş Başak Kartal da İstanbul'da şu ana kadar demir desteği alan anne sayısının 300 bine yaklaştığını belirtti. 2008'in ilk 10 ayında İstanbul'da 212 bin bebeğe de demir damlası dağıtıldığını açıkladı. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında izlenen her anne ve bebeğe demir desteğinin ücretsiz verildiğini dile getiren Kartal, şunları anlattı: "Özellikle demir eksikliği olan çocuklarda zekâ puanı 5 puan düşük oluyor. Bu çocukların eğitimini olumsuz etkiliyor. Erken dönemde gerekli demir desteği verilirse bu sorun ortadan kalkıyor." Demir damlaları bebeklere 4. aydan itibaren veriliyor. 12. aydan sonra yapılacak kan sayımıyla eksiklik geçmemişse demir takviyesine devam ediliyor.Kansızlık olarak bildiğimiz rahatsızlık aslında vücuttaki kan miktarının az olması değil, kanımızdaki alyuvar adı verilen hücrelerin sayı ve kalite bakımından yetersiz oluşudur.