Bebekler zatürreeden aşı ile korunacak

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü, Sivas ve ilçelerdeki sağlık ocaklarında görevli sağlık personelini bilgilendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda bebeklerin zatürreeden korunması açısından önem taşıyan "Konjuge Pnömokok Aşısı" hakkında bilgi verildi.Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Vakkas Özmercan, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde "Bebekler Artık Zatürree Olmasın" sloganıyla "Konjuge Pnömokok Aşı" çalışması başlattığını belirtti.Ücretsiz olan bu aşının Mayıs 2008'den itibaren doğan tüm bebeklere yapılacağını ifade eden Özmercan, bu aşının bebeklere 2'nci, 4'üncü, 6'ncı ve 12'nci aylarda olmak üzere toplam 4 doz olarak uygulanacağını kaydetti.Bakanlığın aşı çalışmalarına büyük önem verdiğini, her geçen gün aşı konusunda ciddi adımlar atıldığını belirten Özmercan, bu çalışmalarda sağlık personeline önemli görevler düştüğünü söyledi.Sivas'ta 3 bin 200 kişilik sağlık ordusuyla halka hizmet verdiklerini belirten Özmercan, "Sağlık işi bir ekip işi. Biz ekibimize güveniyoruz. Sivas sağlık camiası olarak neler yapabileceğimizi kenetlenerek ortaya koyduk" dedi.Sivas'ın anne ve bebek ölüm oranları ile ilgili de bilgiler veren Özmercan, 2008 'de 1 annenin öldüğünü, anne ölüm oranlarında Türkiye'de en iyi durumdaki iller arasında yer aldıklarını, bebek ölüm oranlarında ise ülke ortalamasında yer aldıklarını kaydetti.Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini de vurgulayan Özmercan, tüm sağlık personelinin bu konuda dayanışma içerisinde, el ele vererek, sorumluluk bilinciyle görev yaptığını söyledi. Özmercan, yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkür etti.Özmercan'ın konuşmasının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Osman Karakaşlı, Konjuge Pnömokok Aşısı ile ilgili personele bilgi verdi. Sağlık ocaklarında görevli sağlık personelinin bu aşı ile ilgili 2 günlük eğitimden geçirileceği belirtildi.Pahalı bir aşı olan KPA'nın, ciddi bir yan etkisi olmayan, güvenilir bir aşı olduğu, bebekleri zatürree başta olmak üzere kulak iltihabı, menenjit ve sinüzit gibi hastalıklara karşı koruduğu bildirildi.Bu aşı ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın ücretsiz olarak yaptığı aşı sayısının da 11'e yükseldiği belirtildi.