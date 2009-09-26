Bebekler yetişkinlerden daha zeki

''The Philosophical Baby'' kitabının yazarı, Berkeley Üniversitesi'nden Psikolog Alison Gopnik'e göre, çocuklar yetişkinlerin sandığından kat kat zeki.



Araştırmacılar, bebek ve çocukların, sanılanın aksine karmaşık gibi görünen durumları anlayabildiğini, beyin yapılarının gelişmiş bir insan beyni kadar ayırt edici olabileceğini söylüyor. Yani bebek beyni sandığımızdan daha gelişkin. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Berkeley Üniversitesi’nden Prof. Fei Xu’nun bebekler ve küçük çocuklar üzerinde yaptığı gözlemlere göre, çocuklarda etrafta olanları ve konuşulanları anlama, yardım etme ve iyi sonuç için doğru işi yapma gibi özellikler doğuştan var.



Psikolog Alison Gopnik'e göre de ebeveynler, çocuklarının kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu görüp seviniyor ama yine de onlara eskisi gibi davranıp yeteneklerini aşağı çekiyor. Sürekli bebeklerini daha zeki yapacağına inandıkları oyuncaklara, oyunlara, para tuzağı eğitim programlarına başvuruyor, bildikleri yöntemlerden şaşmayıp çocuğun boş sandıkları zihnini tıka basa doldurmaya çalışıyorlar.



Ama bebekler öğrendikleri bilgiyi zihinlerine hemen kaydediyor ve bir daha onunla uğraşmıyorlar. Yani biz yetişkinler gibi öğrendiklerini unutmuyorlar. Biz bilgileri de, deneyimleri de çabuk unutuyoruz. O yüzden çocuğunuza zaten bildiği bir şeyi daha ayrıntılı, daha geniş çapta anlatacağım diye uğraşmayın, yorulmayın.



Bebekleri yetişkinlerden daha zeki yapan bir başka faktör de beyindeki sinir sayısı farkı. Bebek ve çocukların beyninde yetişkinlere göre daha fazla sayıda sinir hücresi var, sadece bebekler henüz bunların hepsini kullanmayı bilmiyor. Çocukların kapasitesini arttırayım derken, düşürmemeye gayret edin. Onlar zaten yeterince zeki. Sadece onları engellemeyin, kendi bildiklerinizi dayatıp onları sıradanlaştırmayın.



Hayali arkadaş zekâ göstergesi



“Çocukların konuşulanları anlamadığını ya da karmaşık işleri yapamayacaklarını varsaymayın, etik bilgileri sadece öğretilirse öğrenebileceklerini düşünmeyin, onlar bu konularda oldukça donanımlı, sadece bunu engellemeyin” diyen psikiyatrist Marjorie Taylor çocukların zihinlerinde yarattıkları ‘hayali arkadaşların’ sorun olmadığını, bu durumun çocuğun zihninin karışık olduğunu değil, onun zeki olduğunu gösterdiğini söylüyor. Uzmanlar, “Tüm dünyada çocukları daha zeki yapacağını iddia eden binlerce ürüne milyonlar yatırılıyor ancak bu ürünler çok da işe yaramıyor” diyor.

