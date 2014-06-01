Bebekler 'sebze sevmeyi' öğreniyor

İngiltere'de bulunan Leeds Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, yemek seçen bebekler 2 yaşına kadar düzenli olarak yedirildiği takdirde daha çok sebze yemeye teşvik edilebiliyor.

Araştırma için, İngiltere, Fransa ve Danimarka'da dört ila 38 aylık 332 bebeğe en az 100 gramlık beş ila 10 porsiyon enginar püresi verildi. Püre bebeklere sade, şekerli ve daha fazla enerji vermesi için sebze yağıyla sunuldu. Beş çocuktan biri verilen enginar püresini tamamen bitirirken, yüzde 40'ı enginarı sevmeyi öğrendi. Uzmanlar zamanla, yenen şekerli ya da sade enginar püresi miktarı arasında fark kalmadığını tespit etti ve sebzelere şeker eklenmesinin çocukları daha çok yemeye teşvik etmediği sonucuna vardı. Genel olarak da daha küçük çocukların, büyük çocuklara göre daha çok sebze yediği görüldü.

BBC Türkçe'ye konuşan, araştırmacı Prof. Marion Hetherington bunun çocukların belli bir yaşta yemek seçmeye başlamasından kaynaklandığını vurguladı.

Hetherington "İki yaşından küçükler yeni sebzeleri yiyeceklerdir, çünkü çocuklar bu aşamada yeni deneyimlere açık olur. 24 aydan sonra çocuklar yeni şeyler denemekte isteksiz davranıyor ve daha önce sevdikleri yiyecekleri bile reddetmeye başlıyorlar" dedi.

'Sebze sevmeyi öğreniyorlar'

Araştırmadaki çocukların yüzde 40'ı zamanla enginarı sevmeyi öğrendi.

Yüzde 16'sı ise ısrarla reddetmeyi sürdürdü.

Prof. Hetherington çocukların sebze yemeye teşvik edilmesi için buna erken dönemde başlanmasını ve sıklıkla sebze sunulmasını tavsiye ediyor.