Bebekler masajla mutlu

Masaj, bebeğinizle aranızdaki duygusal bağı güçlendiren önemli bir iletişim yöntemi. Bebeğinize sevgiyle ve şefkatle dokunmanızın onun gelişimine katkısı çok büyük.



Bebeğinize her gün aldıracağınız duştan sonra yapacağınız masaj, bedensel ve ruhsal gelişimini olumlu yönde etkileyen çok keyifli bir etkileşim yolu. Masaj aynı zamanda onun sakinleşip, rahatlaması için de bilimsel bir teknik, diyebiliriz. Bilinçli bir şekilde rahatlamayı öğrenmesinin, ilerleyen zamanlarda büyümenin yaratacağı zorluklarla başa çıkmasında da yardımcı olacağından hiç şüpheniz olmasın. Çünkü dokunarak veya konuşarak doğru iletişim kurulduğunda bebeğiniz sevildiğini, istendiğini, değer verildiğini de hissedecek.



Yaşam kalitesini artırıyor



Dokunmanın biyolojisini inceleyen araştırmacılara göre tensel temas ve masaj, yaşam kalitesini artırıyor. İnsan gelişimi konusundaki çalışmalar çocuğu ile ilişkileri kopuk, depresif annelerden doğan bebeklerin büyüme geriliği ve gelişimsel testlerde düşük performans gösterdiklerini de ortaya koyuyor.



Belli bir süre masaj yapılan bebeklerle, yalnızca beşikte sallanan bebekler karşılaştırıldığında masaj uygulananların daha aktif, daha uyanık oldukları ve daha az ağladıkları görülmüş. Yine masaj uygulanan bebeklerin daha kolay uykuya daldıkları ve anneleri ile yüz yüze geldiklerinde daha yakın davranışlar sergiledikleri gözlenmiş. Masaj aynı zamanda, ensülin gibi besin emilimini arttıran hormonları artırarak, bebeğin kilo alımına da katkıda bulunuyor.



Masaja hazırlık



Genelde banyodan sonra masaj yapın. Çişini ya da kakasını yapma ihtimaline karşı, altına bir bez yayın. Masaj için uygun zaman beslenme saatinden 1–1.5 saat sonrasıdır. Yeni doğan masajı için çok az malzeme gereklidir. Bebeğin hassas cildinin sürtünmeden dolayı tahriş olmasını engellemek için, yumuşak formüllü bir bebek yağı kullanmalısınız. Elleriniz ılık ve temiz olsun.



Son olarak, masaj süresince rahat olun ve tüm dikkatinizi bebeğinize verin. Bebek masajında kesinlikle uyulması gereken en önemli kural ise bebeğin reaksiyonlarıdır. Bebek, huzursuz davranıyorsa masaja devam etmeyin. Çünkü karşılıklı iletişim ancak masaj sırasında bebeğe mümkün olduğu kadar çok sevgi ve şefkat göstererek sağlayabilirsiniz.



Kollar ve eller



Bebeğinizin kolunu kaldırın. Omuzdan bileğe doğru sıvazlayarak masaj yapın. Aynı hareketi bir kez de bilekten omuza doğru uygulayın. Bebeğinizin elini açın, her parmağını sırayla ovun. Elinin üstünü ve avucunun içini parmaklara doğru aşağı yukarı yönde ovuşturun.



Sırt



Ellerinizi bebeğinizin sırtında yanlamasına ileri geri hareket ettirerek sırt masajına başlayın. Ellerinizi yavaşça aşağıya ve yukarı kaydırın. Daha sonra hafifçe bastırarak yumuşak hareketlerle kaydırarak indirin. Son olarak da sırtında parmaklarınızın ucuyla küçük daireler çizin.



Göğüs



Her iki elinizi bebeğinizin göğsünün tam ortasına yerleştirin ve göğüs kafesini koltuk altlarına doğru hafifçe bastırarak masaj yapın. Ellerinizi göğsünden kaldırmadan bir daire çizerek tekrar göğsün ortasına dönün. Daha sonra ellerinizi göğsün ortasından çaprazlama olarak omuzlara doğru ileri geri kaydırın.



Karın



Avuç içinizi bebeğinizin karnına tamamen temas edecek şekilde karın üzerine yerleştirin. Bir elinizi aşağıya doğru yavaşça kaydırırken, diğer elinizi aynı noktaya koyarak masaja devam edin. Bu hareket 4–5 kez tekrar edilmelidir.



Bacaklar



Bebeğinizin bacağını yukarı kaldırın ve iki elinizin içine alın. Burma hareketine benzer bir hareketle ellerinizi kalçadan bileğe doğru çevirerek hareket ettirin. Bu hareketi yaparken bacağı hafifçe sıkın. Daha sonra bebeğinizin bacağını kalçadan bileğe doğru yuvarlayarak hafifçe ovuşturun.



Ayak



İki elinizin başparmağını bebeğinizin ayak parmaklarından topuğuna doğru yavaşça kaydırın. Parmak uçlarınızla topuklarına basınç uygulayarak masaj yapın. Daha sonra tüm ayak parmaklarını teker teker başparmağınızın ve işaret parmağınızın arasına gelecek şekilde yerleştirip hafifçe yuvarlayın.



Yüz



Parmaklarınızı bebeğinizin alnının ortasına koyun ve şakaklara, oradan da yanaklara doğru masaj yapın. Yine başparmaklarınızla bebeğinizin burnuna, yanaklarına doğru hafifçe bastırarak masaj yapın. Çeneden kulak arkalarına doğru hafifçe masaj yapmaya devam edin.



Dokunma ve masajın faydaları



Biyokimyasal Etkileri:



► Stres hormonlarının (katekolaminler) düzeyini azaltır.

► Seretonin miktarını artırır. Seretonin uykuyu başlatan bir maddedir



Fiziksel ve Klinik Etkileri:



►Bağışıklık sistemini güçlendirir, akyuvarların sayısı artar.

► Beyin dalgalarını olumlu şekilde etkiler.

► Solunum ve dolaşımı iyileştirir.

► Sindirim ve boşaltım sistemlerini uyarır.

► Kilo almayı hızlandırır.

► Depresyonu azaltır.

► Atikliği artırır.

► Motor gelişimi ve koordinasyonu sağlar.

► Kendine güveni artırır.

► Sakin uyku sağlar.

► Ağrıyı azaltır.

► Bebeklerde gaz ve koliği azaltır.

► Anne-bebek arasındaki bağları güçlendirir.

► Genel sağlığı korur.

► Bebeğin daha sosyal olmasını sağlar.



(BEBEĞİMLE ELELE)