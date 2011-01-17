Bebekler kaç ay emzirilmeli?

T24- İngiliz araştırmacıların açıklamaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bebeklerin emzirilmesine dair tavsiyelerini tartışmaya açtı.

WHO, bebeklerin ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesi gerektiğini, böylece çocukların alerji gibi sorunlara karşı korunacağını söylüyor.

Ancak İngiltere'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, katı gıdalar bebeklerin beslenmesine daha erken dahil edilmezse, bebeklerin alerji ve demir eksikliği riski artabilir.

İngiliz araştırmacılar, dördüncü aydan itibaren bebeklere katı gıda verilebileceğini düşünüyor.

Sözkonusu araştırma British Medical Journal isimli akademik tıp dergisinde yayınlandı.

Araştırmanın sonuçlarına itiraz eden ebeler ise, bunun geri adım atmak anlamına geleceğini ve yalnızca bebek gıda endüstrisinin çıkarlarını destekleyeceğini söyledi.

WHO'nun 10 yıl önce oluşturduğu öneriler ise 7'si gelişmekte olan 16 ülkede yapılan çalışmalara dayanıyor.