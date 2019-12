Bebekler ilk 3 ayda günde 3 saat ağlıyor

Ağlama bebeklerin tek iletişim kurma yoludur. Genellikle açlık, uykusuzluk, rahatsızlık hissi nedeniyle ağlarlar. Bazen de kolik denilen gaz sancısı nedeniyle veya nedensiz ağlarlar. Yeni doğan bebeğin ilk günlerinde ağlaması ailelerde panik duygusuna yol açsa da zamanla bebekle iletişim kurmayı öğrenir ağlamanın şeklinden bebeğin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilirler.



Nedensiz ağlamalar genellikle akşamları olur. Bebek günün yorgunluğunu atmaya çalışıyordur ve eğer sabredilip kendi haline bırakılırsa ve sakin bir ortam yaratılırsa beş - on dakikada uykuya dalacaktır.



Bebek ağladığında ne yapmalı?



• Ağlama nedeninin açlık olduğunu düşünüyorsanız öncelikle emzirmeye çalışın,

• yorgun olduğunu düşünüyorsanız kucağınızda sakinleştirmeye çalışın,

• gerekiyorsa altını değiştirin,

• ortam ısısının normal olduğunu kontrol edin



Bebeğinizi sakinleştirmek için en çok hoşuna giden yöntemi rutin haline getirmeye çalışın.



• Bu temiz havaya çıkarmak,

• kucakta sallamak,

• emzik vermek olabilir.



Her seferinde aynı yöntemi uygulamaya çalışmak bebeği de bu rutine alıştıracak ve işinizi kolaylaştıracaktır.



Eğer hiçbir yöntem işe yaramıyor ve bebeğinizde kolik olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışmalısınız.

Bu durumda doktorunuz rahatlatıcı ilaçlar önerecektir ancak ilaçlar da her zaman işe yaramayabilir.

Kolikli bebek genellikle dizlerini karnına doğru çeker, yumruklarını sıkar ve hareketlidir. Kolik ağlaması normalden şiddetlidir ve saatlerce sürer. Kolik genellikle ikinci-üçüncü haftada başlar ve altıncı haftada en yoğun seviyeye ulaşır. Genellikle üçüncü ayda sonlanır. Koliğin kesin nedeni bilinmemektedir.



Ancak kalıtsal olabileceği, sigara dumanının ve annenin stresinin koliği arttırabileceği, bebeklerin sinir sisteminin tam olgunlaşmamış olması gibi teoriler olmakla birlikte netlik kazanmamıştır.



Sıcak bir duş aldırmak, hafif bir kundak yapmak bazı bebekleri rahatlatabilir. Araba ile veya pusetiyle dolaştırmak da çoğunlukla işe yarar.



Ritmik sesler, elektrikli süpürge sesi bebeği rahatlatabilir. Kolikli bebekler için tüm ses frekanslarını içerdiği için ‘beyaz gürültü’ adı verilen ses ve müzik cd leri üretilmiştir.Bu cd’lerden birini edinmek yararlı olacaktır. Bunların arka fondaki diğer sesleri gölgelediği için bebeği rahatlattığı düşünülmektedir.



Tüm bu yöntemlere karşın bebeğinizin ağlaması ile başa çıkamıyorsanız ve bebeğinizde bir sağlık sorunu olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza başvurmalısınız Daha önce pek ağlamayan bebekte ani başlayan ve uzun süren ağlamalar doktora başvurmayı gerektirir.