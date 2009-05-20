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Sağlık

Bebekler de egzama olabilir

Kaşıntı, kızarıklık, su dolu kabarcıklar egzama hastalarının en önemli şikâyetleri arasında sayılıyor.

20 Mayıs 2009 03:00

Kaşıntı, kızarıklık, su dolu kabarcıklar egzama hastalarının en önemli şikâyetleri arasında sayılıyor.

Yaygın bir hastalık olan egzamanın daha çok yetişkinlerde görüldüğü bilinse de, bebeklik döneminde de görülüyor.

Kadıköy Şifa Tıp Merkezi Ataşehir dermatoloji uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, modern hayat şartları sebebiyle giderek artan ve bebeklikten itibaren rastlanan atopik dermatite (Irsi yolla geçen egzama) dikkat çekti.

Atopik ailelerde saman nezlesi, astım gibi alerjik olayların sık görüldüğünü ve genetik bir aktarım olduğunu belirten Kaymaz, atopik dermatit şiddetinin sıklıkla çocukluk döneminden sonra azaldığını, ama deri kuruluğunun ve hassas deri özelliklerinin yaşam boyu devam ettiğini ifade etti.

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