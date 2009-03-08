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Sağlık

Bebekler bazen niçin anne sütü emmek istemez?

Bebekler çeşitli nedenlerden dolayı kısa süreli de olsa anne sütü almak istemeyebiliyor.

08 Mart 2009 02:00

Bebekler çeşitli nedenlerden dolayı kısa süreli de olsa anne sütü almak istemeyebiliyor. Bu tabii ki bebeğinizin artık anne sütüne ihtiyacı olmadığı anlamına gelmiyor.

Nemours Vakfı, bebeğinizin niçin birkaç günlüğüne de olsa anne sütüne ara verdiği konusunda muhtemel sebeplerin listesini şöyle açıkladı:

* Yeni gıdalar veya beslenme değişiklikleri sütün tadını değiştirebilir.

* Dişleri çıkıyor olabilir.

* Stresli olabilirsiniz ve bebeğiniz de bunu anlayabilir.

* Emzirme saatlerini değiştirmeniz onu etkileyebilir.

* Bebeğiniz kazayla göğüs ucunuzu ısırdığında yüksek sesle bağırırsanız onu korkutursunuz.

* Parfümünüz kendisine ağır gelmiş olabilir.

* Bebeğiniz kulak enfeksiyonu geçiriyor ya da burnu tıkanmış olabilir.

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