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Yaşam

Bebekler annesinin dilinde ağlıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, bebeklerin, annelerinin anadiline uygun şekilde ağladığını ortaya koydu.

08 Kasım 2009 02:00

Almanya'da yapılan bir araştırma, bebeklerin, annelerinin anadiline uygun şekilde ağladığını ortaya koydu.

Würzburg Üniversitesi Kliniği Konuşma Öncesi Dil Gelişimi ve Gelişim Bozukluğu Merkezi Başkanı Kathleen Wermke ve ekibi, embriyonların ana rahminde, annenin konuştuğu dilin farklı vurgularını hafızasına kaydettiğini ve doğduktan sonra da ağlama sırasında o dilin ‘melodi örneğini’ kullandığını tespit etti.

Araştırma için üç-beş günlük 60 Alman ve Fransız bebek izlendi. Bu bebeklerin ağlamaları sırasında hazırlanan frekans spektrumunda da farklı vurgulamalar tespit edildi. Almanca’da kelimelerin vurgusunun son hecelere doğru azaldığına, Fransızca’daysa arttığına işaret eden Wermke, buna paralel olarak Alman bebeklerinin yüksek tonlarda ağlamaya başlayıp ağlamalarını yavaşlattığını, buna karşılık Fransız bebeklerin yavaş yavaş ağlamaya başlayarak seslerini gittikçe yükselttiğini kaydetti.

İlgi çekici araştırmanın sonuçları Current Biology adlı bilim dergisinde yayımlandı.

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