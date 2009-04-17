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Sağlık

Bebekler anne karnında müzik dinleyebilecek

Araştırmacılar, anne karnındaki bebeklerin müzik dinleyebilmesi için "bebek iPod"u geliştirdi.

17 Nisan 2009 03:00

Araştırmacılar şimdi de, anne karnındaki bebekler müzik dinleyebilsin diye "bebek iPod"u geliştirdi.

"Blaby" adı verilen iPod, hamile kadının karnına saracağı kalın bir kuşak şeklinde yapıldı. Kuşağın içinde üç adet titreşimli hoparlör bulunuyor.

Daily Mail'in internet sitesinde verilen habere göre, kuşağın içine yerleştirilen dijital MP3 çalar ile USB adaptörü, kullanıcıya müzik yüklemek ve hatta kendi sesini kaydedip doğacak bebeğine dinletmek imkanı da sunuyor.

Yapılan bazı araştırmalarda, gebelik sırasında bebeğe klasik müzik dinletilirse bebeğin daha zeki olacağı öne sürülmüştü.

Blaby'yi geliştiren Kanadalı tasarım öğrencisi Geof Ramsay, bilim adamlarının müziğin doğmamış bebeğin zihinsel gelişiminde önemli rol oynadığını söylediklerini hatırlatarak, "Bu basit cihaz annelere bu teoriyi deneme imkanı sunuyor ve daha doğmadan bebekleriyle aralarında bir bağ kurmalarına yardımcı oluyor" dedi.

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