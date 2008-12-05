Bebekle yolculuk gözünüzü korkutmasın

Çocuklu yaşama yavaş yavaş alışıyorsunuz. Seyahatlerinizi ve tatillerinizi de artık bebeğinizi plana katarak düzenlemeniz gerekiyor.
Bebeğinizin küçük olması, ilgi ve vaktinizin çoğuna ihtiyaç duyması, sizin tatil ve seyahatlerden mahrum kalacağınız anlamına da gelmemeli üstelik. Yalnız planlama aşamasında bir takım ayrıntılara daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Yola Çıkmadan Önce:
İhtiyaç duyabileceğiniz her şeyin bir listesini yapın ve bu listeye sadık kalın.
Yemek ve yatma zamanı için saat belirleyip, bebeğinizi hep aynı saatte yedirip uyutmaya gayret edin.
Bebeğinizin kendisini daha güvende hissedebilmesi ve yabancılık çekmemesi için, sevdiği bir battaniyeyi veya oyuncağı yanınıza alın.
Bir tane seyahat yatağı ya da oyun parkı satın alıp, tatile gitmeden önce bebeğinizin buna alışmasını sağlayın.
Kalacağınız oteli arayarak bebek bakım ve /veya oyun odası hizmetleri olup olmadığını öğrenin.
Yanınıza mutlaka fazladan bebek bezi ve içinde derece, bandaj, (varsa) bebeğinizin kullandığı ilaçlar ve bebeğinizin doktorunun numarası olan bir ilk yardım çantası alın.
Rahat giysiler ve yedekleri yanınızda olmalı. Ev ortamında giyilen kıyafetlerin giyilmesi çocukların huzursuz olmalarını önler. Eğer yaramaz bir çocuğunuz varsa, havaalanındaki kalabalıkta kaybolmasını önlemek için, kolay fark edilen canlı renklerde giysiler giydirilmesinde yarar var.
Uzun yolculuklarda en sevdikleri birkaç oyuncak, boyama kitapları ve kalemleri, masal kitapları yanınıza alın.
Uçakta ve/veya otobüste verilen yiyecek ve içecekler yerine bebeğinize uygun ona özel yiyecek ve içeceklerini tercih etmelisiniz. Bunun için yanınıza bebeğinizin sevdiği yiyecek ve içeceklerden ihtiyacı kadar almanız da fayda var.
Biberonla beslenen bebekler için yanınızda kısa süreli yolculuklarda (1 – 1,5 saat süren) en az 2, uzun süreli yolculuklarda da 3 temiz biberon bulundurmalısınız.
Yeterince alt bezi ve ıslak mendil de unutulmaması gereken diğer ihtiyaçlardır.
(Kaynak: www.milupa.com.tr
)