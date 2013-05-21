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Sağlık

Bebekle aynı yatakta uyumayın!

Ani bebek ölümü sendromunun nedenlerinden biri, bebeklerin rüyalarında kendilerini ana rahminde görmeleri ve nefes almayı kesmeleri

21 Mayıs 2013 15:31

İngiltere'de yapılan araştırma, bebekle aynı yatakta uyumanın ani bebek ölümü sendromu riskini 5 kat artırabileceği ortaya koydu. Yaklaşık 1500 ani bebek ölümü sendromu vakasının incelendiği araştırmaya imza atanlardan Bob Carpenter'ın araştırmasına göre yatağı paylaşmaktan kaçınmanın İngiltere'deki 300 ani ölümden 120'sini önleyebileceğini vurguladı.

İlk 6 ay, bebeğin ebeveynle aynı odada bulanan bir beşik ya da karyolada uyumasının daha güvenli olabileceğini belirten bilim insanları, ayrıca erken ölüm riskini azaltmak için hamilelikte anne ve babanın sigarayı bırakması, bebeğin bulunduğu odada sigara içilmemesi, kanepe ya da koltukta da bebekle uyunmaması, bebeğin çok sıcak tutulmaması ve başının açık bırakılması önerilerinde de bulundu.

Bilim insanlarından Francine Bates de bazı ebeveynlerin bebekleriyle uyumak istediğini, bu seçimi desteklediklerini ancak yeni anne ve babanın bebekle aynı yatağı paylaşmanın risklerini bilmesi ve bu yönde önlem alması gerektiğini ifade etti.

ntvmsnbc'nin haberine göre, araştırma İngiliz Tıp Dergisi'nde (BMJ) yayımlandı. Daha önce Avustralya'da yapılan bir araştırma, 1 yaşın altındaki bebeklerin bilinmeyen sebeplerle aniden ölmelerini tanımlayan ani bebek ölümü sendromunun (ABÖS-SIDS) nedenlerinden birinin, bebeklerin rüyalarında kendilerini ana rahminde görmeleri ve nefes almayı kesmeleri olduğunu göstermişti.

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