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Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi

04 Ekim 2020 16:18

İstanbul Bebek'teki ünlü bir işletmede Covid-19’a rağmen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan bir grup insan, karşılıklı dans etti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) denetimleri hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek'teki ünlü bir restoranda geçen hafta olduğu gibi önceki gün kuralların ihlal edildiği görüldü. Mekanda salgına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı.

 

Öte yandan, partinin verildiği işletmenin önceki hafta cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekan sahibinin ‘yürütmeyi durdurma’ kararı alarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Geçen hafta ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak adli işlem yapılmış, partiye katılanlara ise idari para cezası kesilmişti.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçen günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti. (İHA)

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