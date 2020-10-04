Bebek’teki ünlü işletmede kuralsız doğum günü partisi

İstanbul Bebek'teki ünlü bir işletmede Covid-19’a rağmen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan bir grup insan, karşılıklı dans etti.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) denetimleri hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek'teki ünlü bir restoranda geçen hafta olduğu gibi önceki gün kuralların ihlal edildiği görüldü. Mekanda salgına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı.

Öte yandan, partinin verildiği işletmenin önceki hafta cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekan sahibinin ‘yürütmeyi durdurma’ kararı alarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmıştı.