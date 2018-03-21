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"Bebek tecavüze uğradı; hastane, polise söylemedi" iddiası

Hastaneye gelen bebeğe doktorlar tarafından kronikleşmiş tecavüz vakası teşhisi konulduğu ileri sürüldü

21 Mart 2018 10:30

Star TV’de yayınlanan 'Balçiçek İlter’le Olay Yeri' programına katılan 42 yaşındaki hasta bakıcı T.B., Bakırköy’de bulunan özel bir hastanede çalışırken, 2017 yılının yaz aylarında 2015 doğumlu H.K. adlı bir kız bebeğin solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye ailesi tarafından getirildiğini iddia etti. T.B., bebeğin bezini değiştirirken istismara uğradığını, ardından yapılan muayeneler sonucunda bebeğe doktorlar tarafından kronikleşmiş tecavüz vakası teşhisi konduğunu ve bu durumun hastane tarafından polise bildirilmediğini ileri sürdü.

İddiaya göre kız bebek hastaneye gece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden 22:30’da getirildi. T.B. bebeğin bezini değiştirirken istismara uğradığını gördü. Doktorlar muayene sonrası H.K.’ye kronikleşmiş tecavüz vakası teşhisi koydu.

Hasta bakıcı T.B.’nin iddiasına göre istismar vakası özel hastane tarafında polise bildirilmedi. Vicdan azabı duyan hasta bakıcı daha sonra 155’i arayarak kendisi ihbarda bulundu. T.B.’nin iddiasına göre istismar vakasını ihbar ettiği için 10 aydır çalıştığı hastaneden mobbing uygulanarak kovuldu.

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