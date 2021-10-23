Bebek Parkı'nın kaçırılan köpekleri Nacho ve Bella için İmamoğlu'na çağrı: Çocuklarımızı ve suçluları bulmak için acilen MOBESE kameralarına bakılsın

T24 Haber Merkezi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Bebek Parkı'nda 8 yıldır yaşayan Nacho ve Bella isimli iki köpek, 3 gün önce kayboldu. Bebek'te yaşayan hayvanseverler, 21 Ekim akşamı logosuz bir aracın parka geldiğini ve iki köpeği de uyutarak götürdüğünü söylerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na MOBESE kayıtlarının incelenerek köpeklerin ve suçluların bulunması için çağrı yaptı.

Bebek'teki hayvanseverler, T24'e yaptıkları açıklamada, doğduklarından beri Bebek Parkı'nda yaşayan ve çevredeki vatandaşların bakımını üstlendiği Nacho ve Bella isimli iki köpeğin kaybolduğunu söyledi. Perşembe akşamı parkın çevresindekilerin beyanlarını aktaran bir hayvansever, "Akşam saatlerinde bir araç gelmiş, bu hayvanları uyutarak arabaya atıp götürmüşler" dedi.

Bir hayvansever, Beşiktaş Belediyesi'nden ismini vermek istemeyen bir çalışanın, belediyenin logosuz, 06 CEL 946 plakalı bir araçla, mesai saatleri dışında "el altından bazı köpekleri topladığını ve barınak harici bir yere götürdüğünü" söyledi.

Öte yandan bir başka hayvansever, Bebek Muhtarı Ayşe Laplanche'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 hafta önce Bebek Parkı'na yaptığı ziyarette "Köpekler ne zaman toplatılacak" diye sorduğunu öne sürdü.



T24'ün ulaştığı muhtar Ayşe Laplanche ise iddiaları reddetti. Laplanche, "Köpeklerin toplatılmasına yönelik bir talebim olmadı. Bir sakin, İmamoğlu'nun ziyareti sırasında 'köpeğimi parçaladılar' diyerek resimleri gösterdi. Görevlilerden biri de 'gereği yapılsın' dedi. Bunlar rehabilitasyona gitsin ve geri gelsin diye konuşuldu. Bir kez daha bunları rehabilitasyona göndermiştim 3-4 ay önce, 10 gün sonra geri gelmişlerdi" dedi. Kendisinin de bir hayvansever olduğunu aktaran Laplanche, belediye ile iletişim halinde olduğunu, köpeklerin bulunması için elinden geleni yaptığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Hayvanseverler ise, iki hayvanın da zararsız olduğunu ve kimseye bir şey yapmadıklarını söyledi.

Hayvanseverler, Beşiktaş Belediyesi'nin ve İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrı yaparken, olayla ilgili olarak soruşturulma başlatılmasını ve MOBESE kayıtlarının incelenmesini istedi.