Bebek odası hazırlamanın püf noktaları

Tahta değil parke zemin



Metal uykusunu kaçırır

Kuzeyde, pencereli bir oda…

Beyaz ışıklı küçük avize tercih edin



Pastel renkler sakinleştirir

Bebeğiniz büyüyünce oyuncaklar kutulara!

Raflar özel dikkat ister

Bir tema belirleyin

En önemli dekor: Güvenlik önlemleri!

Hayatlarına yeni katılacak minik melekleri için tatlı bir telaşla hazırlıklara başlayan anne-baba adayları, bebek odası için de hummalı bir arayışa girerler. Bebekleri eve gelmeden odasını hazırlamak, birçok yeni eşya ve mobilya almak için heyecanlanırlar. Bebek odası için çeşitli araştırmalar yapıp, tecrübeli ailelerden fikirler alırlar.Ama ne yazık ki çoğu zaman; belki de bebeğin hiçbir zaman kullanmayacağı bir sürü eşyayla oda doldurulur. Oysa odasını gereksiz eşyalarla, uyumsuz renklerle doldurmak; hem sizin hem de minik bebeğiniz için yorucu olabilir! Çünkü bebek odası hazırlarken, her adımınızı iki temel hedefi düşünerek atmalısınız: Güvenlik ve rahatlık!Dr. Hüseyin Tatar; sağlıklı ve güzel bebek odasının püf noktalarını anlattı:Bebeğinize oda hazırlığı yaparken; odanın her yeri bordürler, örtüler, perdeler, araba, çiçek ya da ayıcık desenleri ile dolmaya başlarsa; hem sizin için hem de minik bebeğiniz için çok yorucu olabilir! Odanın temasını oluşturan desenleri, ahenk oluşturacak şekilde tekrarlamaya özen gösterin. Bir bebek odası hazırlarken her adımda şu iki temel noktayı hatırlayın: Güvenlik ve rahatlık!Her şeyden önce kullanılan tüm malzemeler, sağlıklı ve özellikle temizlenmesi kolay olarak seçilmeli. Yer döşemesinde tahta; çok kir tuttuğu ve de temizliği zor olduğu için tercih edilmeyen bir döşeme türüdür.Çok sık tercih edilen bir yöntem olan yere halı serilmesi de; bebek ve çocuklar için bazı sakıncalar doğurabilir. Çünkü halı; toz ve mikroorganizmaların yuvası haline dönüşerek, mikrobik ve alerjik sorunlara yol açabilir. Ayrıca halı ve halı türü malzemeler; odadaki nemi de emdiği için, alerjik bünyeli bebekler için nefes almayı güçleştirebilir. İdeal olan; yıkanması veya silinmesi kolay (örneğin laminant, parke) döşeme türlerini kullanmaktır.Yapılan araştırmalar; metal malzemelerin manyetik alan üreterek, insan organizmasını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Metal, bebeğin de kendisini yorgun hissetmesine ve buna bağlı olarak uyku düzensizliklerine neden olabiliyor. Bu nedenle, bebeğin odasında büyük metal mobilyalar bulundurulmamalı.Bebeğin odasındaki mobilyaların, ağaçtan yapılmış olması sağlıklı bir seçimdir. Fakat, toksik olmayan boyaların kullanıldığı mobilyaları tercih etmelisiniz. Mobilyalarda sivri çıkıntılar olmamasına da özen gösterin. Mobilyayı alırken, boyutlarının bebeğe büyüdüğünde oyun alanı bırakacak şekilde olmasına dikkat edin. Ünlü bir mimarın şu sözünü unutmayın; ‘Az çoktur!’Yapılan araştırmaların ışığında; ideal bir bebek odasının 12–15 metrekare ve en az 1 penceresi olması öneriliyor. İçeri güneş girmeyen ve hava değişimi olmayan odalar, bebeğin sağlığı için uygun değildir.Aynı zamanda odanın evin kuzey-doğusunda veya kuzey-batısında olması da öneriler arasında yer alıyor. Böylece; oda, günün en ferah saatlerinde (güneş doğarken ve batarken) güneş görebilir. Evin güney kısmında bulunan odalar; özellikle yaz aylarında, evin en sıcak bölümü olması nedeniyle, çocuk odası olarak pek tavsiye edilmiyor.Odanın ışıklandırılmasına da çok dikkat edin; öncelikle hava alan ve güneş ışığı giren bir oda olmalı. Her ne kadar uygulaması zor olsa da; evdeki ışık kaynaklarının odanın tam ortasında bulunmaması ve ışığın tavan veya duvarlar vasıtasıyla yansımaması gerekir. Avizeden çıkan ışık çok kuvvetli olmamalı, avize ufak olmalı, beyaz veya sarı ışık seçilmeli. Gece için de, az ışık veren gece lambaları tercih edilmeli.Günümüzde çoğu bebek odasında kullanılan pastel renkler, en ideal olanlarıdır. Mavi ve yeşil gibi soğuk renkler, sakinleştirici bir etkiye sahiptir; aynı zamanda sinekleri de uzak tutar. Koyu renk boyalar, odayı küçük gösterir. Açık renkler ise odaya ferahlık verir. Karbeyaz renk, bebek odaları için tavsiye edilmiyor. Karbeyaz renk; odaya rahatlatıcı olmayan bir hava vermekle beraber, hastane odası gibi bir izlenim de bırakabiliyor. Bebeğin odasında fildişi ve buz rengi veya opak renkler rahatlıkla kullanılabilir. Kırmızı renk, hayli dikkat çekicidir; birkaç eşyada kullanarak odaya canlılık katabilirsiniz.Odanın dekorasyonunu yaparken; çocuğunuzun boyunu ve özelliklerini dikkate alın. Tüm yaşamı; onun göz ve ulaşım seviyesine göre kurun. Kullanacağınız sistemin çocuğunuzun kullanımına uygun olmasına özen gösterin; oyuncak kutusuna bir yerlere çıkmadan erişim olanağı olması, mekanizmalarının yaşına uygun olması vb.Kullanacağı çekmeceleri ya da rafta duran kutuları, içlerini görebilecek yükseklikte tasarlayın.Düzenleme yaparken aşağıdan başlayın. Sık kullanılan oyuncakları alt seviyelere, daha görsel ve az kullanılanları üst seviyelere yerleştirin.Çeşitlendirin! Tek tip oyuncak depolaması yapmak zorunda değilsiniz! Aynı konsept içinde bir oyuncak sandığı ve tavandan sarkan bir sepet kullanabilirsiniz. Açık raflar yerine, içi doldurulacak kutuları tercih edin. Bu kutuların büyüklüğünü çocuğunuzun taşıma kapasitesine uygun seçin.Raf kullanacaksanız yanları kapalı olmalı; aksi takdirde bir kitap alırken hepsi devrilir! Ancak bir araba serisi ya da hayvanlar dizisi gibi oyuncakların, kutuda değil, alçak bir rafta sergileneceğini de unutmayın.Güvenliğe dikkat! Unutmayın; bir çocuk, çok sevdiği oyuncağını yukarılardaki bir rafta görürse, onu almak için birçok tehlikeli yola başvurmaktan çekinmeyecektir. Bu nedenle rafları çocuğunuzun boyunu göz önüne alarak alçak planlamak, muhtemel kazaları baştan önler.Sınıflayın ve etiketleyin! Oyuncakları sınıflayın ve bu sınıflamaları çocuğunuza öğretin. Okul öncesi çocuklar için oyuncak kutularını farklı renklerdeki etiketlerle işaretleyin. Oyuncakları kaldırmak da eğlenceli bir oyuna dönüşsün.Dönüşüm yapın! Çocuğunuzun oyuncaklarının tamamını kullanımına sunmayın. Belli aralıklarla bazılarını dolapların üst ve az kullanılan raflarına ve depo odası gibi yerlere kaldırıp, diğerlerini yeniden ortaya çıkarın. Bu yolla oyuncak için ayırdığınız bütçenin de düştüğünü göreceksiniz.Değişiklik yapın! Minik ellerde saatlerce kurcalanan arabaların, bebeklerin ve müzik aletlerinin belli bir süre sonra tanınmaz hale geldiğini göreceksiniz. Kutularda biriken araba tekerlekleri, hangi bebeğe ait olduğu belli olmayan çantalar, birtakım kapaklar… Eğer bunları orijinal halinde kullanamayacaksanız değiştirin, kolaj çalışmaları yapın ya da biraz hayal gücü ile artık malzemeleri kullanarak örneğin kartondan bir araba yapın!Çocuğunuzu sürece ortak edin! Kutu satın alırken şeklini ya da rengini seçmesine izin verin. Oyuncakları birlikte düzenleyin, düzene sahip çıkmasını teşvik edin. Hatta bir tema belirleyin; odada belli yerlerde ve oyuncak sepetinde bu temayı ya da karakteri kullanın.Oyuncak kutularının belki de en fonksiyonel olanı; depolama işlevini yerine getirmekle beraber, başka bir işe de yarayıp hatta odanın atmosferine katkıda bulunanlarıdır. Dolayısıyla tabure ve masa olup içi oyuncak depolayabilen; ya da üstü oyun alanı, altı çekmece olan üniteler, kullanışlı olduğu gibi çocuğunuzun ilgisini de çeker.Evdeki tüm prizlere koruyucu kapak takılmalı. ÇARPILABİLİR.Ev içinde döşeli tüm elektrik kabloları ve her türlü cihazın kabloları gizlenmeli veya bebeğin ulaşamayacağı şekilde tedbir alınmalı. ÇARPILABİLİR.Tüm pencerelere parmaklık veya kilit takılmalı. PENCEREDEN DÜŞEBİLİR.Radyatörlere koruyucu takılmalı. KAFASINI ÇARPABİLİR.Dubleks evlerde katlar arasındaki merdivenin üstüne ve altına birer kapı takılmalı. DÜŞEBİLİR.Bebeğin üzerine tırmanabileceği eşyalar, pencere kenarından uzaklaştırılmalı. PENCEREDEN DÜŞEBİLİR.Eğer evde cam kapılar varsa, kırılmaz kapılarla değiştirilmeli. KIRIP YARALANABİLİR.Mümkünse, kapılardaki bebeğin kilitleyebileceği kapı kilitleri kaldırılmalı. KENDİNİ BİR YERE KİTLİYEBİLİR.Bebeğin karyolası, herhangi bir şeye ulaşamayacağı bir yere yerleştirilmeli.Yatağı üzerinde; uyku süresi hariç, yastık veya yorgan bulundurulmamalı. BOĞULABİLİR VEYA AŞIRI TERLEYEBİLİR.Karyola kenarları, bebeğin ayağa kalktığında aşamayacağı yükseklikte olmalı.Karyola çubuklarının arası çok fazla geniş olmamalı, bebeğin kafası geçmemeli. SIKIŞIP BOĞULABİLİR.Karyola içinde; üzerine basamak gibi basıp yükselebileceği yastık, oyuncak vs. malzeme bulundurulmamalı.Bebeğin parmaklarının veya elinin takılabileceği, dantelli veya diğer çeşit yatak örtüleri ve battaniyeler kullanılmamalı.