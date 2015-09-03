Bebek monitörleri hacker saldırılarına açık

Ebeveynlerin, özellikle ev dışındayken çocuklarına göz kulak olmak için tercih ettiği internete bağlanan bebek monitörlerinin en temel güvenlik özelliklerinden yoksun olduğu ve bu sebeple de dışarıdan gerçekleştirilecek siber saldırılara karşı korumasız olduğu açıklandı.

AP’nin haberine göre Boston merkezli Rapid 7 Inc., test ettikleri kameralarda tasarım hataları ve güvenlik sorunları tespit ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, test ettikleri bebek monitörlerinden bazılarının, kameraya erişim sağlamak üzere kullanılabilen gizli, değiştirilemez şifrelere sahip olduğunu kaydetti. Bazı modellerin ise veri akışını veya bazı internet ya da mobil özellikleri şifrelemediği açığa çıktı.

Raporda ayrıca son yıllarda popülerleşen internete bağlanabilen bebek monitörlerinin, kurulu olduğu evdeki diğer kablosuz ağla internete bağlanan cihazlara da erişim sağlanmasına olanak tanıdığı ifade edildi.