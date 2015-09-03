T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bebek monitörleri hacker saldırılarına açık

İnternete bağlanabilen bebek monitörlerinin, dışarıdan gelen siber saldırılara karşı korumasız olduğu açıklandı

03 Eylül 2015 15:12

Ebeveynlerin, özellikle ev dışındayken çocuklarına göz kulak olmak için tercih ettiği internete bağlanan bebek monitörlerinin en temel güvenlik özelliklerinden yoksun olduğu ve bu sebeple de dışarıdan gerçekleştirilecek siber saldırılara karşı korumasız olduğu açıklandı.

AP’nin haberine göre Boston merkezli Rapid 7 Inc., test ettikleri kameralarda tasarım hataları ve güvenlik sorunları tespit ettiklerini açıkladı. Araştırmacılar, test ettikleri bebek monitörlerinden bazılarının, kameraya erişim sağlamak üzere kullanılabilen gizli, değiştirilemez şifrelere sahip olduğunu kaydetti. Bazı modellerin ise veri akışını veya bazı internet ya da mobil özellikleri şifrelemediği açığa çıktı.

Raporda ayrıca son yıllarda popülerleşen internete bağlanabilen bebek monitörlerinin, kurulu olduğu evdeki diğer kablosuz ağla internete bağlanan cihazlara da erişim sağlanmasına olanak tanıdığı ifade edildi.

ETİKETLER

bebek monitörlerigüvenlik açığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24